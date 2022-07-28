الزمالك يتفاوض مع الفتح الرياضي لضم المهدي المبارك

قالت صحيفة ”هسبورت“ المغربية إن نادي الزمالك المصري يسير في مفاوضات متقدمة مع اتحاد الفتح الرياضي، للتعاقد مع اللاعب المغربي المهدي المبارك.

وأوضحت أن مسؤولين من الزمالك تواصلوا مع الفتح الرباطي بشأن إمكانية شراء عقد المهدي المبارك هذا الصيف، قبل أن يتواصلوا مع اللاعب نفسه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد الفتح الرياضي قرر عدم انتقال المهدي المبارك لأي فريق محلي، وهو الأمر الذ يمهد طريق الزمالك لضم اللاعب، في انتظار تقديم العرض الرسمي.

وأكدت ”هسبورت“ أن المهدي المبارك كان محط اهتمام الوداد والرجاء، غير أن إدارة الفتح الرياضي قررت عدم مناقشة أي عرض محلي من أجل الثنائي، مهدي مبارك ومنتصر الحتيمي.

ويبلغ المهدي المبارك من العمر 22 عامًا ويجيد اللعب في خط الوسط، وبحسب موقع transfermarkt فإن عقده مع الفتح الرباطي ينتهي في يونيو 2024.