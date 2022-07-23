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رياضة

منتخب جنوب أفريقيا يهزم المغرب ويتوج بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 22:11 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 22:35 GMT

منتخب جنوب أفريقيا يهزم المغرب ويتوج بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات

اقتنص المنتخب الجنوب أفريقي لكرة القدم للسيدات، بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، لأول مرة في تاريخه، اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره المغربي، بثنائية

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص المنتخب الجنوب أفريقي لكرة القدم للسيدات، بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، لأول مرة في تاريخه، اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره المغربي، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الأمير مولاي عبدالله، في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات.

وافتتح المنتخب الجنوب أفريقي التسجيل عن طريق اللاعبه هيلدا ماغايا، في الدقيقة 63، وضاعفت نفس اللاعبة ماغايا النتيجة للمنتخب الجنوب أفريقي بالهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من المنتخب المغربي في الدقيقة 71.

وقلص المنتخب المغربي للسيدات الفارق في النتيجة بعدما سجل هدفا في الدقيقة 80، عن طريق اللاعبة روزيلا، لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف، ويتوج المنتخب الجنوب أفريقي باللقب لأول مرة في تاريخه.

وبلغ المنتخب المغربي للسيدات النهائي إثر فوزه على المنتخب المتوج بلقب البطولة 11 مرة في 13 نسخة، نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 إثر التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

في المقابل، تأهل منتخب جنوب أفريقيا للمباراة النهائية بعد فوزه على زامبيا في المربع الذهبي بهدف دون رد.

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