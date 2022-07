منتخب جنوب أفريقيا يهزم المغرب ويتوج بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات

اقتنص المنتخب الجنوب أفريقي لكرة القدم للسيدات، بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، لأول مرة في تاريخه، اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره المغربي، بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الأمير مولاي عبدالله، في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات.

وافتتح المنتخب الجنوب أفريقي التسجيل عن طريق اللاعبه هيلدا ماغايا، في الدقيقة 63، وضاعفت نفس اللاعبة ماغايا النتيجة للمنتخب الجنوب أفريقي بالهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من المنتخب المغربي في الدقيقة 71.

FT: 🇲🇦 1-2 🇿🇦

After five attempts, #TeamSouthAfrica win the #TotalEnergiesWAFCON2022 for the first time in their history!

Heartbreak for Morocco in front of their home crowd 😢 pic.twitter.com/xAIPcnGcSp

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 23, 2022