الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي طرابلس ضد الاتحاد في الدوري الليبي

تشهد منافسات دورة التتويج بلقب الدوري الليبي جولة مهمة وربما تكون حاسمة في صراع حصد البطولة مساء اليوم السبت.

تقام اليوم 3 مواجهات على رأسها الصدام بين الأهلي طرابلس والاتحاد في مواجهة من العيار الثقيل، كما يلعب النصر ضد الأخضر ويلتقي الأهلي بنغازي منافسه الأولمبي.

🎥 من الذاكـرة | هـدف أيـوب عيـاد في الديـربي القـارّي⚽

" بيــلا تشــاو " 💪

📅 2022#WeAreAlahliSC 🇳🇬 pic.twitter.com/6tULgS0KJQ — AlAhli SC 🇳🇬 (@Alahliysc) July 23, 2022

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي طرابلس ضد الاتحاد في الجولة الرابعة من منافسات دورة التتويج بالدوري الليبي.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:00 اليوم السبت بتوقيت ليبيا، 17:00 بتوقيت تونس على ملعب (حمادي العقربي) في رادس.

وتنقل المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية.. ويدير اللقاء الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا من بوروندي.

وتقام مباراة ديربي العاصمة الليبية طرابلس بين الأهلي والاتحاد لأول مرة خارج ليبيا.

الـدوري اللـيبي الممتـاز – سـداسي التتويـج 🏆

الجولة الرابعة 🗓 غــــداً السبت

6:00 مساءً بتوقيت ليبيا⏰

🏟 ملعب حمادي العقربي #WeAreAlahliSC 🇳🇬 pic.twitter.com/2r7Uyk1FkM — AlAhli SC 🇳🇬 (@Alahliysc) July 22, 2022

ترتيب الفريقين

يتصدر الأهلي طرابلس جدول ترتيب منافسات دورة التتويج بلقب الدوري الليبي برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع النصر بنتيجة 1/1 ثم الفوز على الأخضر بنتيجة 3-1 ثم الفوز على الأهلي بنغازي بنتيجة 1/0.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع الأهلي بنغازي دون أهداف ثم الفوز على الأولمبي بنتيجة 2/0 والفوز على الأخضر بنتيجة 2/1.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد 3 نقاط ويحتل الأولمبي المركز الخامس برصيد 3 نقاط ثم يحتل الأهلي بنغازي المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتقابل الأهلي طرابلس مع الاتحاد للمرة الخامسة هذا الموسم بعدما تقابلا مرتين في الدوري الليبي وفاز الاتحاد بنتيجة 1/0 ثم فاز الأهلي بنتيجة 2/1.

وتقابل الفريقان أيضا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعادلا دون أهداف ثم فاز الأهلي بنتيجة 1/0 وتأهل إلى نصف النهائي.

ويحمل الاتحاد لقب الدوري في الموسم الماضي وهو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 17 نسخة مقابل 12 للأهلي الذي حسم اللقب موسم 2015/2016.

أسلحة الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة في الجولة قبل الأخيرة والانفراد بالقمة.

وقال التونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، في تصريحات لصفحة ناديه عبر موقع فيسبوك: ”الفريق يتطور من مباراة لأخرى في سباق التتويج باللقب“.

وأضاف: ”المباراة ضد الاتحاد ديربي مهم ومثير وخارج التوقعات، والجميع في أتم الجاهزية لهذه المواجهة“.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي طرابلس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد نشنوش، وأمامه رباعي خط الدفاع محمود عكاشة وأحمد التربي ومنصور رزق وعلي معتوق.

ويقود خط الوسط محمد الفقيه ونورالدين القليب وأيوب عياد، مع ثلاثي الهجوم محمد أبوزريق شرارة وأنيس سلتو ومحمد الترهوني.

أوراق الاتحاد

يسعى الاتحاد أيضاً لتحقيق الفوز وحسم الديربي ورد الدين للأهلي الذي حسم التأهل على حسابه في موقعة الكونفدرالية.

ويقود الاتحاد المدرب الليبي أسامة الحمادي الذي فرض حالة من التركيز والصمت الإعلامي لتحفيز لاعبيه لحسم الديربي.

ويعتمد الحمادي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي، وأمامه رباعي خط الدفاع سند الورفلي وناجي دراه ومحمد المهذبي وطلال فرحات.

ويقود خط الوسط فريد أنجوما وربيع الشادي وعمر الخوجة وعبدالعاطي العباسي، وفي الهجوم معاذ عيسى ومحمد زعبية.

وقال أحمد المصلي نجم المنتخب الليبي السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي دائماً خارج التوقعات والحسابات.

وأوضح أن الفرص متساوية ومتكافئة بين الفريقين، وكما أن الأهلي يملك استقراراً مع مدربه فتحي الجبال، فإن الاتحاد يملك أيضاً انتفاضة فنية مع مدربه أسامة الحمادي.