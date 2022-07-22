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رياضة

الترجي يتفق مع المدافع ياسين مرياح
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 11:40 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 12:30 GMT

الترجي يتفق مع المدافع ياسين مرياح

قالت شبكة "beIN SPORTS" إن المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح على أعتاب الانتقال إلى الترجي بطل الدوري التونسي. ووفقا للشبكة فإن ياسين مرياح يقترب من التوقيع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت شبكة ”beIN SPORTS“ إن المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح على أعتاب الانتقال إلى الترجي بطل الدوري التونسي.

ووفقا للشبكة فإن ياسين مرياح يقترب من التوقيع للترجي بعد الاتفاق على جميع تفاصيل العقد، في انتظار توصل اللاعب لصيغة فك الارتباط مع نادي العين الإماراتي.

وانتقل ياسين مرياح من أولمبياكوس اليوناني إلى العين صيف عام 2021، بعقد لمدة موسمين، لكن يبدو أنه سيعود إلى الدوري التونسي للعب من بوابة الترجي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ياسين مرياح البالغ من العمر 29 عاما لعب مع العين الموسم الماضي 10 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وسبق أن لعب ياسين مرياح لأندية جمعية أريانة، ونجم المتولي، والصفاقسي، كما لعب لقاسم باشا، وتشايكور ريزا سبور التركيين، وأولمبياكوس اليوناني.

ولعب مرياح للصفاقسي 91 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفا، في حين لعب لأولمبياكوس 44 مباراة سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

وبدأ مرياح مسيرته مع فريق أريانه التونسي، قبل أن ينتقل إلى نادي النجم الرياضي بالمتلوي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في موسم 2013-2014، وتحديدا عندما بلغ العشرين من عمره، ليصبح اللاعب _وقتذاك_ هدفا لعدة أندية كبيرة في تونس، غير أن نادي الصفاقسي تمكن من التعاقد معه في 2014 لغاية 2018، ليحصل على الشارة الدولية باللعب للمنتخب التونسي.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي الموسم الماضي للمرة السادسة على التوالي، والـ32 في تاريخه، ويقوده المدرب المحلي نبيل معلول.

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