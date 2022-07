جوائز الكاف: الوداد أفضل ناد أفريقي والشناوي أفضل لاعب داخل القارة

فاز الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بجائزة النادي الأفضل للرجال في أفريقيا، بينما نال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ونالت السنغال بطلة أفريقيا المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة متفوقة على المنتخب المصري الوصيف والكاميرون صاحبة الضيافة.

وفاز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل فريق للسيدات في القارة، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية إلى إيفيلين بادو من غانا.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني وإدوار مندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي ستعلن في وقت لاحق ضمن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة المقام في المغرب.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين، إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.

🇪🇬 Mohamed El Shennawy is named 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Interclub Player of the Year (MEN)! 🧤 #CAFAwards pic.twitter.com/79MdJHN8gr

The best of the best! 👏

THEY DID IT AGAIN! 🌟

Wydad AC claim Club of the Year Award for the second successive time! ⚪️🔴

👏𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒!👏#CAFAwards2022 pic.twitter.com/8i3PZrildf

— #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022