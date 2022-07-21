بعد تغريدة "حسم الأمر".. هل اتخذت لجنة الاحتراف قرارات ضد نادي الاتحاد ومسؤوليه في قضية عبدالرزاق حمدالله؟

أثار الناقد الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد السعودي، عدنان جستنيه، جدلا عبر حسابه على تويتر؛ حينما ألمح إلى اتخاذ لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات ضد نادي الاتحاد السعودي وبعض من مسؤوليه في الشكوى المقدمة من نادي النصر السعودي.

ورفع نادي النصر شكوى ضد نادي الاتحاد وعدد من مسؤوليه، أبرزهم المدير التنفيذي حامد البلوي ولاعب الفريق عبدالرزاق حمدالله؛ لتفاوض الاتحاد مع اللاعب أثناء فترة العقد المحمية مع نادي النصر.

وقررت لجنة الاحتراف، في وقت سابق، التحقيق في جزء من الشكوى يختص بشكوى النصر ضد مسؤولي الاتحاد، فيما سيختص الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكوى النصر ضد حمدالله نفسه في الشكاوى المتبادلة بينه وبين النصر، بعد قيام النصر بفسخ عقده.

وصلت الى مسمعي اصوات تقسم بالله ان لجنة الاحتراف اتخذت قرارات ضدالاتحاد وبعضاًمن مسؤوليه ولاتتعب نفسك فقد"حسم"الامر

قلت لهم العبوا غيرها فكم من المرات من قال عنها وغردبها

لتعود تلك الاصوات بقسم غليظ

القرار اتخذ وابلغوني بمحتواه

ونصه حرفياً اغلقت جوالي وكتبت مغرداً#خليكم_شاهدين — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) July 21, 2022

وغرد جستنيه: ”وصلت إلى مسمعي أصوات تقسم بالله أن لجنة الاحتراف اتخذت قرارات ضد الاتحاد وبعض من مسؤوليه ولا تتعب نفسك فقد ”حسم“ الأمر“.

وتابع: ”قلت لهم العبوا غيرها فكم من المرات من قال عنها وغرد بها، لتعود تلك الأصوات بقسم غليظ، القرار اتخذ وأبلغوني بمحتواه ونصه حرفيًا أغلقت جوالي وكتبت مغردا #خليكم_شاهدين“.

ولم تعلن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي عن قراراتها في الشكوى، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الاحتراف، اليوم الخميس، إلى عدد من مسؤولي الاتحاد في ذات الشكوى، أبرزهم أنمار الحائلي رئيس النادي وحامد البلوي الرئيس التنفيذي في ذات الشكوى، بعدما استمعت لحمدالله.

اللي صورتوا تغريداتهم و حذفوها

حطوه صور تغريداتهم تحت هذه التغريدة

فقد بدأت هزيمتهم تظهر لمجرد قيامهم بحذف تغريداتهم

أعدكم ان تعودون لمساحاتهم أيضاً و ليس لصور تغريداتهم فقط — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 21, 2022

وألمح الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إلى أن القرارات ستكون في صالح نادي النصر دون أن يفصح عن ذلك بشكل مباشر، حيث غرد: ”و الآن، تقول المريسل مسوي نفسه، تقول المريسل يبي يعيش دور البطل، تقول اللي تقوله، كل هالحكي ما يهمني، أنا بديت الموضوع وأنا بنهيه، وأقسم بمن أحل القسم أن ما ينتهي إلا والحق رايح لأصحابه واللي اعتدى يأخذ جزاته، وعشان كذا لازم تتذكرون كل شي لأن لحظة الحسم قربت“.

وتابع: ”اللي صورتوا تغريداتهم وحذفوها، حطوا صور تغريداتهم تحت هذه التغريدة، فقد بدأت هزيمتهم تظهر لمجرد قيامهم بحذف تغريداتهم، أعدكم أن تعودون لمساحاتهم أيضًا وليس لصور تغريداتهم فقط“.

ولم يصدر أي تعليق من ناديي الاتحاد والنصر حول وجود قرارات من لجنة الاحتراف ـ حتى الآن ـ.