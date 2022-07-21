الموعد والقنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب أفريقي

تستضيف العاصمة المغربية، الرباط، الليلة حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2022 وذلك بعد إعلان قائمة مختصرة تضم ثلاثة مرشحين في كل الفئات، وذلك على هامش كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي تستضيفها المغرب.

وتأهل المنتخب المغربي للسيدات لكأس العالم ليلحق بنظيره للرجال المتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن الحفل سينطلق في تمام الساعة الـ20:00 بالتوقيت المحلي الـ(19:00 بتوقيت غرينتش) في مركب الملك محمد السادس ويقدمه الممثلة ومقدمة البرامج الكاميرونية صوفي عايدا.

وقد أعلن الكاف المرشحين الثلاثة في كل الفئات، ولعل الأبرز بالطبع فئة أفضل لاعب التي ينافس على الفوز بها الدولي المصري محمد صلاح مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، وإدواردو ميندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال.

وفاز ماني بالجائزة في 2019 وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر، بينما قاد صلاح منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد منتخب مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونخ الألماني، بينما نال صلاح جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء في عامي 2017 و2018.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.

وفي فئة أفضل مدرب سيتنافس أليو سيسي المدير الفني للسنغال مع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق والمغربي وليد الركراكي المدير الفني للوداد البيضاوي بطل دوري أبطال أفريقيا على على جائزة أفضل مدرب في القارة.

كما ينافس الوداد البيضاوي منافسه المحلي نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية مع الأهلي المصري وصيف الوداد على جائزة أفضل ناد في القارة، فيما تتنافس منتخبات السنغال ومصر والكاميرون على جائزة أفضل منتخب وطني.

وفي فئة لاعبة العام، تسعى الفائزة بالجائزة أربع مرات النيجيرية أسايسات أوشوالا للحصول على الجائزة للمرة الخامسة. ومع ذلك، فستواجه منافسة قوية من الكاميرونية أجارا نشوت نجويا، والوافدة الجديدة جريس تشاندا من زامبيا.

وفي فئة لاعبة العام المحلية تتنافس أنديل دلاميني (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز) مع بامباناني مباني (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز) وإيفلين بادو (غانا وسيكوندي هاساكاس ليديز / ألفالدسنيس).

وفي فئة اللاعب المحلي للرجال يتنافس المغربي أشرف داري لاعب الوداد مع المالي أليو ديانغ لاعب وسط الأهلي المصري والحارس الدولي المصري وقائد الأهلي محمد الشناوي.

وفي فئة أفضل لاعبة شابة للسيدات تتنافس دوريس بوادوا (غانا وسيكوندي هاساكاس ليديز) مع إيفلين بادو (غانا وسيكوندي هاساكاس ليديز / ألفالدسنيس) وياسمين زهير (المغرب وسانت إتيان).

وفي نفس الفئة للرجال يتنافس التونسي هانيبال المجبري (تونس ومانشستر يونايتد) مع كريم كوناتي (كوت ديفوار وأسيك/ آر بي سالزبورغ) وبابي مطر سار (السنغال وتوتنهام هوتسبر).

وفي فئة مدرب العام للسيدات يتنافس بروس موابي (زامبيا) مع ديزيريه إليس (جنوب أفريقيا) وجيري تشابالالا (ماميلودي صن داونز) ورينالد بيدرو (المغرب).

أما في فئة نادي العام للسيدات فيتنافس الجيش الملكي المغربي مع هاساكاس الغاني وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، فيما ينافس على هدف العام كلّ من غابدينهو مانغو (لاعب مالاوي وأورلاندو بايرتس) وبابي عثمان ساكو (السنغال وسيمبا) وزهير المتراجي (المغرب والوداد الرياضي).