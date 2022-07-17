موتسيبي رئيس الكاف يتعهد بإصلاح التحكيم الأفريقي

تعهد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ باتريس موتسيبي، بإصلاح التحكيم في القارة السمراء.

وقال موتسيبي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، في ختام زيارته للجزائر، إنه سيعمل على جعل التحكيم في أفريقيا، يتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، بما يتوافق مع قيم كرة القدم والرياضة.

وأبدى موتسيبي تفهمًا للغضب الذي مازال يسيطر على الجزائريين بعد فشل منتخب بلادهم في بلوغ كأس العالم، بسبب ما يصفونه ”ظلم“ الحكم الجامبي باكاري غاساما، الذي أدار المباراة التي خسرها منتخب الجزائر 1-2 أمام ضيفه منتخب الكاميرون في إياب الدور الحاسم للتصفيات.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، أنه نقل إلى موتسيبي، القضايا التي تثير قلق الجزائر، ومنها موضوع التحكيم، لافتًا إلى أن الشراكة بين الاتحاد الجزائري و“كاف“، كانت على جدول المحادثات بين الطرفين.

وفي موضوع آخر، أوضح موتسيبي أن بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المقررة بالجزائر، مطلع العام المقبل، ستكون ناجحة بالتأكيد، كاشفًا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعد بتسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا البطولة خدمة لأفريقيا وشعوبها.

وأبدى موتسيبي، إعجابه بالمنشآت الرياضية التي زارها في الجزائر.