رسميا.. حسام البدري يتولى تدريب وفاق سطيف

أعلن وفاق سطيف الجزائري، في بيان اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب المصري حسام البدري لمدة موسمين.

وسيخلف مدرب منتخب مصر السابق الصربي داركو نوفيتش بالفريق الذي بلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، وخرج أمام الأهلي، فريق البدري السابق.

حسام محمد البدري مدربا لنادي وفاق سطيف بعقد لموسمين 🇪🇬🤝#TeamESS | #AllezLEntente 🏁🦅 pic.twitter.com/kPJxFbbxTy — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) July 14, 2022

لكن سطيف أنهى الموسم بشكل محبط في المركز السابع بالدوري الجزائري.

وأقيل البدري (62 عاما) من تدريب منتخب مصر العام الماضي بعد انتقادات شديدة لتواضع الأداء رغم أنه لم يتعرض لهزيمة منذ تولي المنصب في 2019.

ودرب الأهلي في ثلاث فترات وتوج معه بالدوري المصري الممتاز ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا 2012 ضمن ألقاب أخرى.

وخاض تجربتين خارج مصر مع المريخ السوداني وفاز معه بالدوري المحلي في 2011، كما درب أهلي طرابلس الليبي في 2013.