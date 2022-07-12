شوبير: حسام البدري يقترب من تدريب وفاق سطيف الجزائري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن اقتراب حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر والأهلي، من تولي تدريب وفاق سطيف الجزائري، استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”أنباء عن تولي حسام البدري تدريب وفاق سطيف الجزائري“.

انباء عن تولي حسام البدرى تدريب وفاق سطيف الجزائرى — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 12, 2022

على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الاتحاد المنستيري دخل أيضا في مفاوضات مع حسام البدري.

وكشفت إذاعة ”جوهرة“ التونسية، أن البدري مرشحًا وبقوة لقيادة اتحاد المنستيري خلال الموسم المقبل.

بينما نقلت إذاعة ”المنستير“ عبر حسابها على ”فيسبوك“، أن البدري قدم اعتذاره لمسؤولي الاتحاد المنستيري عن تولي المهمة، موضحا أن ”الاختلاف في وجهات النظر حال دون إتمام الاتفاق وتعيينه كمدرب للفريق“.

حسام البدري لم يتولَ تدريب أي فريق حتى الآن، وذلك منذ رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب المصري، في شهر سبتمبر الماضي.

وكانت آخر محطات حسام البدري التدريبية تولي تدريب منتخب مصر، حيث قاد الفراعنة في 10 مباريات، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات ولم يتلق الفراعنة في ولايته أي خسارة، لتتم إقالته بعد ذلك وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش، الذي رحل هو الآخر بسبب فشله في قيادة المنتخب للوصول إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليتولى من بعده إيهاب جلال مسؤولية المنتخب الفنية، ولكنه رحل سريعًا، بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم وديًا من كوريا الجنوبية 4-1، ليتم تعيين البرتغالي روى فيتوريا، لتدريب الفراعنة.

وكان نادي وفاق سطيف الجزائري أعلن مؤخرا إنهاء التعاقد مع الصربي داركو نوفيتش المدير الفني للفريق بعد انتهاء الموسم الكروي.