الأفريقي والصفاقسي مؤهلان للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية بعد تسوية ديونهما

أعلن الأفريقي والصفاقسي التونسيان، اليوم الثلاثاء، نجاحهما في تسوية مشاكل الديون المستحقة عليهما؛ ليضمن الفريقان المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نسختها المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اشترط على الأندية المرشحة للمشاركة في المسابقات القارية خلال الموسم الجديد تسوية ديونها في مختلف النزاعات التي صدرت في شأنها أحكام نهائية.

ووفقا لهذا، كان الفريقان مهددان بالاستبعاد من المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي بسبب كثرة الديون المستحقة للاعبين ومدربين سابقين.

وقال الأفريقي في بيان بصفحته على فيسبوك، إنه تمكن من غلق الملفات العالقة ليصبح مؤهلا للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد المقبلة.

وأضاف أنه نجح في تسوية ”19 ملفا بمبلغ إجمالي يبلغ 3.178 مليون دينار (1.033 مليون دولار)، وهو ما يمثل استحقاقا إداريا وماليا آخر تعهدت به الهيئة المديرة ويدعم الأحقية الرياضية للجمعية للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية“.

وأوضحت إدارة النادي أن ”ملفات الديون قديمة وتعود لمواسم سابقة“.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر لجماهير الفريق بعد جمعها تبرعات بقيمة 368 ألف دينار ويتوقع أن تصل إلى 420 ألف دينار؛ لمساعدة النادي على التخلص من ديونه وضمان الظهور مجددا على الصعيد القاري.

وأعلن الصفاقسي، ثاني الأندية التونسية التي ستنافس في كأس الاتحاد الأفريقي، أنه نجح في تسوية الديون المستحقة عليه من مختلف النزاعات ليضمن المشاركة في البطولة المتوج بلقبها ثلاث مرات في السابق.