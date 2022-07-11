رابح ماجر ولخضر بلومي يعتذران عن حضور حفل جوائز "الكاف" بسبب تنظيمه في المغرب

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن الثنائي رابح ماجر ولخضر بلومي، نجمي منتخب الجزائر السابقين رفضا التواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” المُقرر يوم 21 من الشهر الجاري، بسبب مكان الحفل.

ونقلت صحيفة ”النهار“ الجزائرية عن مصادر مقربة من الثنائي أن سبب رفض رابح ماجر ولخضر حضور الحفل هو إقامته في العاصمة المغربية الرباط.

ورغم تلقي رابح ماجر ولخضر لدعوتين رسميتين من هيئة رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لحضور الحفل، قرر الثنائي الاعتذار وعدم الحضور على خلفية التوترات السياسية بين البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن يوم 24 أغسطس من العام الماضي، أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال لعمامرة إن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ“أفعال عدائية متواصلة“ من المغرب ضد الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

محمد صلاح وساديو ماني على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي https://t.co/axTHqTGNay pic.twitter.com/l8Ud0Pj1B9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الإثنين، قائمة من 10 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي وجاء على رأس القائمة ساديو ماني ومحمد صلاح.

وفاز ماني بالجائزة الأخيرة لأفضل لاعب في 2019، قبل إلغائها في العامين السابقين، وسيكون مرشحًا قويًا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

وتضمنت قائمة المرشحين أيضًا الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول والجزائري رياض محرز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

وسيتحدد الفائز بناءً على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية، وسيقام الحفل في الرباط بالمغرب، يوم 21 يوليو/ تموز.