محمد صلاح وساديو ماني على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الإثنين قائمة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي وجاء على رأس القائمة ساديو ماني ومحمد صلاح.

وفاز ماني بالجائزة الأخيرة لأفضل لاعب في 2019، قبل إلغائها في العامين السابقين، وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

🇩🇿✖️1

🇨🇲✖️2

🇨🇮✖️1

🇪🇬✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇦✖️1

🇸🇳✖️3 10 لاعبين يتنافسون من أجل الفوز بالذهب 🌟 🗒️ إليكم القائمة الثانية من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا #CAFAwards2022 pic.twitter.com/dCCY3jQonK — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

وتضمنت قائمة المرشحين أيضا الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول والجزائري رياض محرز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

العقول المدبرة! 🧠 قائمة المرشحين الثانية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا هذا الموسم 📄 من هو الأفضل؟ 👀#CAFAwards2022 pic.twitter.com/6P7ae9zoM9 — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

وسيتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية، وسيقام الحفل في الرباط في المغرب يوم 21 يوليو تموز.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل داخل القارة لعام 2022.

نخبة اللاعبين داخل القارة يتنافسون من أجل لقب الأفضل 🤩 من يفوز بالجائزة؟ 🏆#CAFAwards2022 pic.twitter.com/mImzeJoOvC — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

وفيما يلي قائمة المرشحين:

تياجو أزولاو (بيترو أتليتيكو) – كريم كوناتي (أسيك ميموزا)

أليو ديانغ وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي (الأهلي)

أشرف داري ويحيى جبران وزهير المترجي (الوداد البيضاوي)

وجاءت قائمة أفضل لاعب شاب كالآتي:

دانجو واتارا (بوركينا فاسو ولوريان) – كريم كوناتي (كوت ديفوار – أسيك وسالزبورغ)

كمال الدين سليمانا (غانا ورين) – بابي ماتار سار (السنغال وميتز) – حنبعل المجبري (تونس ومانشستر يونايتد)

مُستقبل كرة القدم في إفريقيا 😍 المرشحين في القائمة الثانية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 👇#CAFAwards2022 pic.twitter.com/W8U2S6wpWL — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 11, 2022

وفيما يلي قائمة أفضل مدرب في العام:

كارلوس كيروش (مصر) – بيتسو موسيماني (الأهلي) – توم سينتفيت (غامبيا) – وليد الركراكي (الوداد) – أليو سيسي (السنغال)

أما قائمة أفضل منتخب في العام فجاءت كالتالي، بوركينا فاسو والكاميرون ومصر والمغرب والسنغال.

وفيما يلي قائمة أفضل نادٍ في العام:

بيترو أتلتيكو (أنجولا) – الأهلي (مصر) – نهضة بركان (المغرب) الوداد (المغرب) – ورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا).