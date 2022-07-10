الاتحاد المغربي ينفي التعاقد مع وليد الركراكي ويؤكد بقاء وحيد خليلهودزيتش مدربًا للمنتخب

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ”الاتحاد المغربي“ ما تردد عن نيته تعيين وليد الركراكي المدير الفني للوداد الرياضي، مدربا للمنتخب خلفا للبوسني وحيد خليلهودزيتش.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا قال فيه، إن وحيد خليلهودزيتش مازال على رأس الإدارة الفنية لمنتخب أسود الأطلسي، نافيًا في الوقت ذاته التعاقد مع المدرب الوطني وليد الركراكي.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: ”تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن التعاقد مع المدرب وليد الركراكي لتدريب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم“.

وأضاف: ”تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد وحيد خليلهودزيتش هو المدرب الحالي للمنتخب الوطني المغربي“.

وتولى وحيد خليلهودزيتش قيادة المنتخب المغربي العام 2019، وقاده في 29 مباراة، حقق خلالها 19 فوزا و7 تعادلات وتعرض للهزيمة 3 مباريات.

يذكر أن تقارير إقالة وحيد خليلهودزيتش جاءت بعد تصريحات منتشرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، والتي قال فيها إنه على خلاف مع المدرب البوسني، وفي نفس الوقت معجب بتصريحات مدرب الوداد الرياضي فيما يتعلق بالأداء.

وتأهل منتخب المغرب لنهائيات كأس العالم 2022، وأوقعته القرعة في المجموعة السادسة القوية، بجانب كل من منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا العائد بقوة للمونديال.

ويستهل المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم بمواجهة كرواتيا، ثم سيواجه المنافس الأصعب بلجيكا، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات ضد كندا.