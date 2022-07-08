عزيز البدراوي: مصير من سيبقى ومن سيرحل عن الرجاء يتحدد اليوم

نفى عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي ما تردد عن نية إدارته الاستغناء عن 11 لاعبًا من صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، بعد تولي التونسي فوزي البنزرتي، تدريب الفريق.

وكانت تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن البدراوي قرر بالاتفاق مع البنزرتي الاستغناء عن اللاعبين الأساسيين وعمل ”غربلة“ في صفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد.

ونفى البدراوي هذه التقارير جملة وتفصيلًا، وأكد أن اللجنة التقنية ستحدد، مساء اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق، بعد نهاية الموسم.

وقال البدراوي في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“: ”سنحدد، مساء اليوم، من سيرحل ومن سيبقى خلال اجتماع اللجنة التقنية عبر تقنية (الويبكام) نظرًا لظروفي الصحية، على أن نخبر جماهيرنا بما تقرر“.

وانتقد رئيس الرجاء مجددًا بعض مروجي الشائعات حول انتدابات الفريق، قائلًا: ”أقول لمن تؤرقهم السرية التي ندبر بها ملف الانتدابات، ومصير اللاعبين سواء من داخل البيت الرجاوي أو من خارجه ’سيروا قلّبوا على أمور أخرى اقضوها وخلّونا نُصلح ما أفسده الدهر داخل نادي الرجاء“.

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وتولّى فوزي البنزرتي، تدريب نادي الرجاء المغربي، خلفًا للتونسي رشيد الطاوسي، الذي فشل في التتويج ببطولة الدوري المغربي، الموسم الماضي.

وخسر الرجاء البيضاوي فرصة المنافسة على لقب الدوري الاحترافي المغربي رغم فوزه على الوداد البيضاوي في الديربي 2-0 لكنه تعادل أمام شباب المحمدية وخسر أمام أولمبيك أسفي وهو ما مكن غريمه التقليدي من أخد الأسبقية والفوز باللقب قبل جولة من نهاية الدوري.

وقاد الرجاء البيضاوي بعد إقالة رشيد الطاوسي لاعبيه السابقين بوشعيب المباركي، وعبد الإله فهمي، وهشام أبو شروان، وهم من سيقودون الفريق، يوم الخميس، أمام الوداد البيضاوي في لقاء قوي برسم ربع نهائي كأس العرش المغربي (كأس المغرب ).

واحتجت جماهير الرجاء البيضاوي بقوة على قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بنقل لقاء ربع نهائي كأس المغرب بين الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من ملعب محمد الخامس لملعب العربي الزاولي بالبيضاء دون حضور الجماهير.