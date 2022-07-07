الوداد يثأر من الرجاء ويتأهل لنصف نهائي كأس العرش المغربي

ثأر الوداد لخسارته في الدوري ليفوز 2-صفر على ضيفه وجاره اللدود الرجاء، اليوم الخميس، في الدار البيضاء بدور الثمانية لكأس العرش المغربي لكرة القدم.

أقيمت المباراة في غياب الجماهير بقرار من اتحاد الكرة المغربي بعد نقلها من استاد محمد الخامس وسط الدار البيضاء إلى الضاحية الجنوبية في الحي المحمدي.

وسيلتقي الوداد بطل الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا في الدور قبل النهائي مع الفتح الرباطي.

بينما خرج الرجاء، القريب من التعاقد مع مدربه التونسي السابق المخضرم فوزي البنزرتي، من جميع المسابقات.

ارتكب الجزائري جايا مرباح حارس مرمى الرجاء خطأ في إبعاد الكرة بعد مضايقة من أيمن الحسوني، لتصل للظهير يحيى عطية الله الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في الشباك الفارغة.

وبعد محاولات عديدة من الرجاء دون تهديد حقيقي لمرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي، حصل الوداد على ركلة جزاء في الدقيقة 62 نفذها زهير المترجي بنجاح.

ورد الرجاء بركلة حرة من محمد ناهيري في الدقيقة 69 أبعدها بصعوبة الحارس، الذي عاد ليتصدى بعد ثلاث دقائق أخرى لانفراد بعد مجهود رائع من القائد محسن متولي.