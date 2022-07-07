قطر تمنع تناول الكحوليات في استادات كأس العالم وتسمح ببيع الجعة خارج الملاعب

ذكر مصدر مطلع على خطط كأس العالم لكرة القدم 2022 أن الاستادات في قطر ستكون خالية من الكحوليات، مع السماح فقط ببيع الجعة خارج الملاعب قبل وبعد بعض المباريات.

وستقام نهائيات كأس العالم هذا العام لأول مرة في بلد إسلامي وسط قيود صارمة على الكحول، ما يفرض تحديات استثنائية على المنظمين في بطولة تشهد غالبا تناول المشجعين للجعة مع وجود رعاة من العلامات التجارية المنتجة لهذه المشروبات.

وقال المصدر لرويترز: ”في الاستادات لم تكتمل الخطط بعد ولكن المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين بالحصول على الجعة عند الوصول وعند مغادرة الاستاد، لكن لن تقدم خلال المباراة أو داخل الاستاد“.

واطلعت رويترز على وثيقة مؤرخة في الثاني من يونيو حزيران تعطي نظرة أولية على كيفية تخطيط المنظمين للتعامل مع متطلبات نحو 1.2 مليون مشجع لكرة القدم اعتاد معظمهم تناول الجعة دون قيود في أيام المباريات.

وكانت العلاقة متوترة بين كرة القدم والخمور خلال التحضير لكأس العالم 2014، ورفعت البرازيل الحظر عن تناول الكحول في الاستادات بعد ضغط من الاتحاد الدولي (الفيفا).

وأثيرت علامات استفهام حول موقف الكحوليات هذا العام، منذ نالت قطر حقوق استضافة كأس العالم في 2010، إذ تحظر تناول الكحوليات في الأماكن العامة.

لكن يمكن للجماهير في كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني المقبل شراء الجعة خلال أوقات محددة في أماكن خاصة بمنطقة المشجعين في حديقة البدع بالعاصمة الدوحة.

وأضاف المصدر: ”على خلاف مناطق المشجعين بكأس العالم الماضية، لن تقدم الجعة طيلة اليوم وإنما في أوقات محددة“.

وأشارت الوثيقة إلى أن الكحول ستكون متاحة أمام من 15 ألفا إلى 20 ألف مشجع في جانب غير مستغل من نادي الدوحة للجولف على بعد كيلومترات من الاستادات ومنطقة المشجعين الرئيسية.

وأوضحت الوثيقة أيضا أنه سيتم تحويل قطعة أرض رملية، محاطة بجدار يرتفع ثلاثة أمتار وتقع بين مدخل فندق ومحطة تبريد، إلى ساحة تستضيف عشرة آلاف شخص يمكن فيها الاستماع لموسيقى التكنو مع شرب الكحول.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة إنها ستعلن بالتنسيق مع الفيفا عن خطط توفير الكحوليات في أيام البطولة 28 ”في الوقت المناسب“.

وتابع: ”الكحول متوفرة بالفعل في أماكن مخصصة في قطر، مثل الفنادق والحانات، وهذا لن يتغير في 2022، ومع التطلع لخدمة الجماهير الزائرة في 2022 ستتوفر الكحول في أماكن إضافية خلال البطولة“.