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رياضة

تونس.. تقليص عدد الأجانب بالدوري وعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا لاعيين محليين
تاريخ النشر: 07 يوليو 2022 16:47 GMT
تاريخ التحديث: 07 يوليو 2022 17:20 GMT

تونس.. تقليص عدد الأجانب بالدوري وعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا لاعيين محليين

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خطة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في بطولة دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة انطلاقًا من الموسم المقبل. وقالت

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن خطة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في بطولة دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة انطلاقًا من الموسم المقبل.

وقالت الرابطة المحترفة (لجنة المسابقة التابعة لاتحاد الكرة) إنها قررت السماح للفرق بقيد 6 لاعبين أجانب، بما في ذلك اللاعبون المنتمون لاتحاد شمال أفريقيا في موسم 2022-2023.

وكان لاعبو بلدان شمال أفريقيا يعتبرون كلاعبين محليين في الدوري التونسي في السابق.

وأوضحت الرابطة أنه ”لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب بما في ذلك لاعبو بلدان شمال أفريقيا على أرض الملعب في المباريات الرسمية لبطولة الدوري 4 وذلك طوال فترة المباراة“.

وكشفت لجنة المسابقات أنها ستسمح بقيد 4 لاعبين أجانب فقط بما في ذلك لاعبو اتحاد شمال أفريقيا بداية من موسم 2023-2024.

وطالبت اللجنة الأندية التي تضم أكثر من 6 لاعبين أجانب باحترام ارتباطاتها مع اللاعبين حتى نهاية التعاقد.

وتضم الأندية التونسية العديد من اللاعبين من بلدان شمال أفريقيا، خاصة الجزائر وليبيا، بعد قرار الاتحاد التونسي اعتبارهم محليين في 2018.

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