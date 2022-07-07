أُنس جابر تتخطى تاتيانا ماريا وتتأهل إلى نهائي ويمبلدون

رفعت التونسية أُنس جابر معنويات قارة بأكملها بعدما أصبحت أول عربية وأفريقية تبلغ نهائي الفردي في ويمبلدون للتنس بالفوز 6/2 و3/6 و6/1 على صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا.

وقبل نزولها الملعب، قالت الأسطورة الأمريكية ”بيلي جين كينج“ إن أُنس ”تستخدم التنس كمنصة لمساعدة بلادها تونس، وأفريقيا، والدول العربية“ ولم تُخب اللاعبة التونسية البالغة من العمر 27 عامًا ظنها لتبلغ النهائي بانتصار لافت أنهت به مشوار ماريا الرائع.

واضطرت ”ماريا“ البالغة من العمر 34 عامًا لإنقاذ 3 نقاط لكسر إرسالها في الشوط الافتتاحي، لكنها لم تصمد طويلًا لتخسر إرسالها في الشوطين الثالث والسابع قبل أن تحسم أُنس المجموعة الأولى بعد أن سددت اللاعبة الألمانية ضربة خلفية بعيدًا.

لكن ماريا المصنفة 103 عالميًا رفضت الاستسلام أمام منافسة تعتبرها من ”العائلة“ لتكسر إرسال ”أُنس“، وتتقدم 3-1 في المجموعة الثانية وتتماسك لتعادل نتيجة المباراة بعد أن سددت المصنفة الثالثة في البطولة ضربة خلفية في الشبكة.

لكن اللاعبة التونسية نجحت أخيرًا في الارتقاء للتوقعات بصفتها المصنفة الثانية عالميًا لتسحق منافستها في المجموعة الثالثة وتضرب موعدًا في النهائي مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 16 وبطلة 2019 أو إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان المولودة في روسيا المصنفة 17.