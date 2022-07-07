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رياضة

انتخاب جهيد زفزاف رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم
تاريخ النشر: 07 يوليو 2022 14:45 GMT
تاريخ التحديث: 07 يوليو 2022 15:35 GMT

انتخاب جهيد زفزاف رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

انتُخب جهيد زفزاف رئيسًا جديدًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، خلفًا لسلفه المستقيل شرف الدين عمارة. وحصل "زفزاف" على 52 صوتًا من أصوات أعضاء

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المصدر: رويترز

انتُخب جهيد زفزاف رئيسًا جديدًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، خلفًا لسلفه المستقيل شرف الدين عمارة.

وحصل ”زفزاف“ على 52 صوتًا من أصوات أعضاء الجمعية العمومية، فيما حصل منافسه عبدالحكيم سرار على 34 صوتًا، بينما تم إلغاء 5 أصوات.

وأكد ”زفزاف“ في تصريح مقتضب عقب الإعلان عن نتائج التصويت أنه يمد يديه للجميع من أجل لم شمل العائلة الكروية الجزائرية، مضيفًا أن العملية الانتخابية تمت في ظروف طيبة.

وبعد الحسم هنأ ”سرار“ منافسه الفائز، وتمنى له التوفيق في المهمة الجديدة ”التي لن تكون سهلة“.

وكان ”جهيد زفزاف“ من الأعضاء البارزين في مكتب الرئيس الأسبق للاتحاد محمد روراوة، وعمل مؤخرًا مديرًا عامًا للمنتخب الجزائري الأول للعبة الشعبية.

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