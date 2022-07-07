فوزي البنزرتي مدربا جديدا لنادي الرجاء البيضاوي

قالت قناة ”الرياضية“ المغربية أن الرجاء البيضاوي عين التونسي فوزي البنزرتي مدربا جديدا للفريق خلفا للمغربي رشيد الطاوسي والذي أقيل من منصبه بعد الهزيمة في ملعب محمد الخامس أمام أولمبيك أسفي في الدوري الاحترافي المغربي.

وكان فوزي البنزرتي درب الموسم الماضي فريق الاتحاد المنستيري وقاده للمنافسة على لقب الدوري التونسي حتى الجولة الأخيرة وخسره لفائدة الترجي التونسي، لكن الفريق حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وسبق لفوزي البنزرتي قيادة الرجاء البيضاوي موسم 2013-2014 وقاده لنهائي كأس العالم للأندية حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألماني، كما احتل المركز الثاني في الدوري الاحترافي المغربي.

وخسر الرجاء البيضاوي فرصة المنافسة على لقب الدوري الاحترافي المغربي رغم فوزه على الوداد البيضاوي في الديربي 2-0 لكنه تعادل أمام شباب المحمدية وخسر أمام أولمبيك أسفي وهو ما مكن غريمه التقليدي من أخد الأسبقية والفوز باللقب قبل جولة من نهاية الدوري.

وقاد الرجاء البيضاوي بعد إقالة رشيد الطاوسي لاعبيه السابقين بوشعيب المباركي وعبد الإله فهمي وهشام أبو شروان وهم من سيقودون الفريق يوم الخميس أمام الوداد البيضاوي في لقاء قوي برسم ربع نهائي كأس العرش المغربي (كأس المغرب ).

واحتجت جماهير الرجاء البيضاوي بقوة على قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بنقل لقاء ربع نهائي كأس المغرب بين الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من ملعب محمد الخامس لملعب العربي الزاولي بالبيضاء دون حضور الجماهير.

وكانت الشركة المختصة في تدبير الملعب الكبير في الدار البيضاء بدأت في بيع التذاكر على شبكة الإنترنت لكن القرار باللعب دون جمهور ونقل اللقاء لملعب صغير هو ملعب العربي الزاولي أثار غضب جماهير البيضاء وعبرت عن احتجاجها خلال حضورها لقاءات أمم أفريقيا للسيدات.

وبرر الاتحاد المغربي لكرة القدم قرار نقل اللقاء بأن ملعب محمد الخامس يحتضن لقاءات أمم أفريقيا للسيدات ولا يرغب في تعرضه للضرر بعد أحداث احتفال الوداد البيضاوي بلقب الدوري المغربي.