أُسدل الستار على منافسات النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ”وهران 2022″، والتي أُقيمت على مدار 13 يوما متتاليا (من 24 يونيو إلى 6 يوليو 2022)، وفازت بها دولة إيطاليا.

واحتلت إيطاليا صدارة ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط النهائي بحصولها على 159 ميدالية؛ منها 48 ذهبية.

وأنهت تركيا الدورة في المركز الثاني بحصولها على 108 ميداليات خلال 11 يوما، وهي 45 ذهبية و26 فضية و37 برونزية.

فيما احتلت فرنسا المركز الثالث برصيد 81 ميدالية (21 ذهبية و24 فضية و36 برونزية).

وجاءت الجزائر في المركز الرابع بـ53 ميدالية منها 20 ذهبية، ثم تأتي إسبانيا في المركز الخامس برصيد 66 ميدالية منها 16 ذهبية.

وعلى مستوى الدول العربية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، حلت الجزائر المُضيفة وصاحبة المركز الرابع في الترتيب العام، في المركز الأول عربيًا حيث حصلت على 20 ميدالية ذهبية.

وجاءت مصر في المركز السادس في الترتيب العام لألعاب البحر المتوسط 2022، والثانية عربيًا بحصولها على 51 ميدالية منها 13 ميدالية ذهبية.

وفيما يلي ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط النهائي: