أزمة مالية حادة تخنق النجم الساحلي التونسي

طالب رفيق بركة، أمين عام النجم الساحلي، لاعبي الفريق المنافس في الدوري التونسي لكرة القدم السابقين بطرح مبادرات لتقسيط ديونهم المستحقة على النادي الذي يعاني من وضع مالي صعب.

ويحاصر كابوس الديون النجم الساحلي بسبب القضايا المرفوعة ضده من لاعبين ومدربين سابقين، ويبدو الفريق عاجزا في الوقت الحالي عن الخروج من الأزمة بسبب وضعه المالي الخانق.

وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الساحلي بالحرمان من إبرام صفقات مع لاعبين جدد.

وقال بركة في مقابلة مع موقع النادي على الإنترنت، يوم الثلاثاء ”النجم الساحلي في وضعية مالية صعبة.. نواجه عشرين قضية مرفوعة من أبناء النادي.. لم يتصل أي لاعب لتقديم مبادرات لتقسيط مستحقاتهم المالية“.

ووجه أمين عام النجم الساحلي صرخة للاعبين، قائلا ”النجم الساحلي منحك الاسم.. فهل عندما يمرض أحد الوالدين ترميه أو تداويه؟.

”النجم الساحلي مريض ماليا الآن ويجب أن نصبر عليه حتى تمر الأزمة“.



وطالب النجم الساحلي الاتحاد التونسي للعبة بفتح حساب بنكي لجمع التبرعات لتسوية ديونه وفض نزاعاته المالية.

وتراجعت نتائج النجم الساحلي في الموسم المنصرم وخرج من دور الـ32 ببطولة الكأس وحل خامسا في جدول ترتيب مرحلة التتويج بالدوري ليشعل غضب جماهير النادي.

واعتدى المشجعون الغاضبون على اللاعبين والمسؤولين، ما دفع مجلس إدارة النادي للاستقالة.

وتعيش الأندية التونسية وضعا ماليا صعبا جعلها عاجزة عن دفع رواتب لاعبيها في موعدها؛ ما أدى لتراكم ديونها ودخولها في نزاعات مالية.

ويسابق الأفريقي والصفاقسي الزمن لتسوية ديونهما المستحقة للاعبين ومدربين سابقين لضمان المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموسم المقبل.