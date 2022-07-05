إقالة مدرب أحمال مازيمبي بعد اتهامه بـ"الرشوة" لتفويت مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية الأفريقية

قرر فريق ”تي بي مازيمبي“ الكونغولي إقالة الفرنسي أليكس كوبولاني مدرب أحمال الفريق ”المعد البدني“ بتهمة تعمد ”تفويت“ مباراة مهمة للفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى نادي مازيمبي اتهم الفرنسي أليكس كوبولاني بإغراء حارس مرمى الفريق الكونغولي، لتفويت مباراة فريقه لصالح فريق نهضة بركان المغربي، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نهضة بركان قد فاز على مازيمبي في مدينة بركان بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وجاء في خطاب إقالة أليكس كوبولاني مزاعم لنادي مازيمبي بأن المعد البدني ساهم في خروج الفريق أمام نهضة بركان، بعد أن بإغراء حارس مرمى مازيمبي لتفويت المباراة مقابل قيمة مالية تبلغ 40 ألف يورو، مقدمة من إدارة الفريق المغربي.

كما ورد في خطاب الإقالة أن المعد البدني الفرنسي كان كاذبًا بشأن ”الدراسات والشهادات“ التي حصل عليها من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وأنها مزورة.

وتوج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تغلبه في نهائي المسابقة على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.

وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها نهضة بركان كأس الكونفدرالية بعد الأولى عام 2020 عندما تغلب في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون مقابل.