اقتربت إيطاليا من الفوز بالدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تختتم غدا بمدينة وهران الجزائرية، متقدمة على تركيا وفرنسا والجزائر.

وقبل نهائي مسابقة كرة اليد للسيدات المقرر غدا الأربعاء في ختام الألعاب والذي سيجمع بين إسبانيا وكرواتيا ومواجهة فئة الرجال بين مصر وإسبانيا ، جمعت إيطاليا 159 ميدالية، منها 48 ذهبية، و50 فضية و61 برونزية، في حصيلة أقل بثمان ذهبيات عن الدورة الثامنة عشرة التي استضافتها مدينة تاراجونا الإسبانية في 2018، وحصدت خلالها 56 ذهبية و56 فضية و44 برونزية (156 في المجموع).

وجاءت تركيا التي تصدرت جدول الميداليات حتى أمس الأول الأحد، في المركز الثاني بمجموع 108 ميداليات ( 45 ذهبية، و26 فضية و37 برونزية)، بزيادة ذهبية واحدة عن الدورة السابقة. واحتلت فرنسا المركز الثالث بـ21 ميدالية ذهبية، و24 فضية و36 برونزية ( 81 في المجموع).

وسجلت الجزائر مشاركة تاريخية، حيث جاءت في المركز الرابع بعدما حصدت 53 ميدالية منها 20 ذهبية، و17 فضية و16 برونزية، علما أن افضل حضور لها في ألعاب المتوسط كان عام 2001 بتونس، عندما توجت بـ32 ميدالية ( 10 ذهبيات، و10 فضيات و12 برونزية).

وتأخرت إسبانيا الوصيفة في الدورة السابقة للمركز الخامس حيث حصلت على 64 ميدالية من بينها 14 ذهبية، فيما جاءت مصر في المركز السادس بـ50 ميدالية منها 13 ذهبية في انتظار نتيجة نهائي كرة اليد رجال الذي يجمع المنتخبين المصري والإسباني.

وجاءت تونس في المركز العاشر بـ27 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و8 فضيات، و13 برونزية. أما بالنسبة لترتيب بقية الدول العربية، فتحتل سوريا المركز الرابع عشر بـ7 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات. وتأتي خلفها مباشرة في المركز الخامس عشر، المغرب بمجموع 33 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و13 فضية و17 برونزية.

وتتواجد ليبيا في المركز الـ24 بميدالية برونزية، فيما خلى جدول ترتيب الميداليات من اسم لبنان.

وفيما يلي جدول ترتيب ألعاب البحر المتوسط: