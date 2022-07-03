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رياضة

رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي بجوائز تصل 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 14:32 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 15:05 GMT

رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي بجوائز تصل 100 مليون دولار

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل، وستكون البداية في العاشر من أغسطس. وقرر المكتب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل، وستكون البداية في العاشر من أغسطس.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد بطولة دوري السوبر الأفريقي بداية من موسم 2023/2024 بمجموع جوائز 100 مليون دولار، منها 10 ملايين للبطل.

وكانت بطولة دوري السوبر الأفريقي، قد تم اعتمادها رسميا في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف التي استضافتها مصر نهاية نوفمبر 2021.

وفي يوليو الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشروع في بدء فكرة دوري السوبر الأفريقي؛ تمهيدًا لتدشينه رسميًا.

وكلف المكتب التنفيذي للكاف أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بقيادة المشروع الضخم لإنشاء ”السوبر ليغ“ الأفريقي.

ودوري السوبر الأفريقي بطولة من اقتراح غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدوري لكرة القدم ”فيفا“.

وفشلت فكرة دوري السوبر الأوروبي، التي طرحتها أندية من إسبانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، لكن ذلك لم يمنع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من الاستمرار في هذه الفكرة.

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