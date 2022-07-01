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رياضة

في سابقة تاريخية.. مباريات دوري التتويج الليبي تقام في تونس
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 15:47 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 16:35 GMT

في سابقة تاريخية.. مباريات دوري التتويج الليبي تقام في تونس

أعلن عادل الأوجلي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم، عن إقامة مباريات دوري التتويج للدوري الممتاز في تونس لأول مرة في تاريخ المسابقة. وتأهلت

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن عادل الأوجلي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم، عن إقامة مباريات دوري التتويج للدوري الممتاز في تونس لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتأهلت أندية ”الأهلي بنغازي- الأخضر- النصر“ لمرحلة دوري التتويج السداسي عن المجموعة الأولى، فيما تأهلت فرق ”الأهلي طرابلس -الاتحاد – الأولمبي“ عن المجموعة الثانية.

وقال الأوجلي في تصريحات تلتها شبكة ”بي إن سبورتس“، إنه تم الاستقرار على تونس لإقامة مباريات مرحلة التتويج، بعد تقديم عروض من الجزائر وقطر والمغرب“.

وكشف الأوجلي أن منافسات دوري التتويج ستنطلق، يوم 13 يوليو/ وتنتهي في 27 من الشهر ذاته، وسيكون من دور واحد، من دون حضور الجمهور.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد سحب قرعة الدور السداسي، مساء يوم الجمعة الماضي، في العاصمة طرابلس.

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