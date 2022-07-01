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رياضة

بعد تسجيله هدفا لفرنسا على الجزائر.. بدرالدين بوعناني يرفض الاحتفال "لأنه جزائري"
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 6:32 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 6:55 GMT

بعد تسجيله هدفا لفرنسا على الجزائر.. بدرالدين بوعناني يرفض الاحتفال "لأنه جزائري"

قال بدرالدين بوعناني لاعب منتخب فرنسا، إنه رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله على منتخب الجزائر في دورة ألعاب البحر المتوسط لأنه جزائري. وودع المنتخب الجزائري لأقل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال بدرالدين بوعناني لاعب منتخب فرنسا، إنه رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله على منتخب الجزائر في دورة ألعاب البحر المتوسط لأنه جزائري.

وودع المنتخب الجزائري لأقل من 18 عاما، منافسات كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022)، بعد تحقيقه فوزا واحدا وخسارتين بينهما الخسارة 2/3 أمام فرنسا على ملعب الشهيد زبانة، في وهران.

وقال بدرالدين بوعناني بعد المباراة: ”لم أفرح بتسجيل الهدف لأنني جزائري، كل لاعب يتمنى أن يكون له جمهور مثل الجمهور الجزائري، الجمهور الجزائري استثنائي، ساعتان قبل المباراة والملعب مكتظ، هذا جنوني لم نكن نتوقعه“.

وعن إمكانية الالتحاق بالمنتخب الجزائري قال بدرالدين بوعناني: ”من يعلم ربما لكن لم أتلقّ أي اتصال بعد“.

وتغلب منتخب الجزائر 1/0 على إسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، قبل أن يخسر 0/2 أمام المغرب، وأخيرا 2/3 أمام فرنسا.

وتأهل منتخب المغرب متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ليتأهل إلى نصف النهائي متقدما على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية تصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب تركيا برصيد 4 نقاط، ثم منتخب البرتغال في المركز الثالث، وأخيرا اليونان.

ونال منتخب الجزائر جائزة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مرة وحيدة وكانت في 1975.

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