بعد تسجيله هدفا لفرنسا على الجزائر.. بدرالدين بوعناني يرفض الاحتفال "لأنه جزائري"

قال بدرالدين بوعناني لاعب منتخب فرنسا، إنه رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله على منتخب الجزائر في دورة ألعاب البحر المتوسط لأنه جزائري.

وودع المنتخب الجزائري لأقل من 18 عاما، منافسات كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022)، بعد تحقيقه فوزا واحدا وخسارتين بينهما الخسارة 2/3 أمام فرنسا على ملعب الشهيد زبانة، في وهران.

بدر الدين بوعناني صاحب الأصول الجزائرية يبدع بقميص المنتخب الفرنسي أمام الجزائر 🇩🇿😢#ألعاب_البحر_الأبيض_المتوسط #وهران #JMOran2022 #وهران_في_القلب pic.twitter.com/zhJy31Gvoc — EL Capitano JM Oran 2022 (@spuerlilo) June 30, 2022

وقال بدرالدين بوعناني بعد المباراة: ”لم أفرح بتسجيل الهدف لأنني جزائري، كل لاعب يتمنى أن يكون له جمهور مثل الجمهور الجزائري، الجمهور الجزائري استثنائي، ساعتان قبل المباراة والملعب مكتظ، هذا جنوني لم نكن نتوقعه“.

وعن إمكانية الالتحاق بالمنتخب الجزائري قال بدرالدين بوعناني: ”من يعلم ربما لكن لم أتلقّ أي اتصال بعد“.

قائد المنتخب الفرنسي بدر الدين بوعناني🎙️: "الجمهور الجزائري اسثنائي و لم أحتفل بالهدف لأنني جزائري" pic.twitter.com/rJNKQEAHAO — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) July 1, 2022

وتغلب منتخب الجزائر 1/0 على إسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، قبل أن يخسر 0/2 أمام المغرب، وأخيرا 2/3 أمام فرنسا.

وتأهل منتخب المغرب متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ليتأهل إلى نصف النهائي متقدما على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني.

#بدرالدين_بوعناني : مافرحتش بالهدف لأنني جزائري وكل لاعب يتمنى أن يكون له جمهور مثل الجمهور الجزائري" " #وهران_2022 pic.twitter.com/SqEqv0gc8O — EL Capitano JM Oran 2022 (@spuerlilo) June 30, 2022

وفي المجموعة الثانية تصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب تركيا برصيد 4 نقاط، ثم منتخب البرتغال في المركز الثالث، وأخيرا اليونان.

ونال منتخب الجزائر جائزة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مرة وحيدة وكانت في 1975.