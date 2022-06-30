كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022.

وشهدت القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، تواجد محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني وأشرف حكيمي وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي.

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1 ثلاثون لاعبًا من 13 دولة يتنافسون من أجل لقب الأفضل 👑 📋 القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا#CAFAwards2022 pic.twitter.com/k58Z0iEk8x — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

وفيما يلي القائمة:

محمد صلاح (ليفربول – مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال)، بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)، بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو).

إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)، أندري فرانك زامبو أنغويسا (نابولي – الكاميرون)، كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)، علي معلول (الأهلي – تونس).

وفينسنت أبو بكر (النصر – الكاميرون)، يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)، سيباستيان هالير (أياكس أمستردام – كوت ديفوار).

موسم رائع قدمه هؤلاء اللاعبون في مسابقات الأندية هذا الموسم! 🤩 صراعٌ محتدم على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا ✨#CAFAwards2022 pic.twitter.com/VVdm0DSzut — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

ومحمد عبدالمنعم (الأهلي – مصر)، محمد النني (آرسنال – مصر)، محمد الشناوي (الأهلي – مصر)، موسى بارو (بولونيا – جامبيا)، نابي كيتا (ليفربول – غينيا)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال).

أليو ديانغ (الأهلي – مالي)، هاماري تراوري (رين – مالي)، يفيس بيسوما (توتنهام – مالي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)، سفيان بوفال (آنجيه – المغرب)، يحيى جبران (الوداد – المغرب).

وياسين بونو (إشبيلية – المغرب)، موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)، إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، ساليو سيس (نانسي – السنغال).

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو في المغرب على هامش نهائي أمم أفريقيا للسيدات.

كما كشف الاتحاد الأفريقي قائمة المرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة.

وجاءت القائمة كالتالي:

”علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد شريف وبيرسي تاو وإليو ديانغ (الأهلي المصري)، وزهير المترجي ويحيى جبران وأشرف داري (الوداد المغربي)، ومحمد علي بن رمضان (الترجي التونسي)، باندلي شاندو وثيمبينكوسي لورش من مازيمبي الكونغولي، كريم كوناتي من (أسيك أبيدجان العاجي).

”رياض بن عياد (وفاق سطيف الجزائري)، تياغو أزولاو (بترو أتلتيكو)، مورلاي سيلا (حوريا الغيني)، محسن متولي (الرجاء المغربي)، إيسوفو دايو ويوسو الفحلي (نهضة بركان المغربي)، فيكتورين أديبايور من (الحرس الوطني)، بيتر تشالولي (ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي).

المدربون الأفضل في إفريقيا! 👌 قائمة المرشحين لحصد جائزة الأفضل لهذا الموسم👇 من يحصد الجائزة؟ 👑#CAFAwards2022 pic.twitter.com/5eHsLE8X2x — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

جائزة أفضل مدرب

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022.

وضمت القائمة 10 مدربين، هم:

البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي، وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب.

وأليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، مندالا نسيكازي مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، البلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب غامبيا، أمير عبدو المدير الفني لمنتخب جزر القمر، فلوران إيبينجي المدير الفني لنهضة بركان المغربي، كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو.