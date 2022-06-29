الوداد ضد مولودية وجدة والرجاء مع الجيش الملكي.. كل ما تريد معرفته عن مباريات الجولة الـ29 للدوري المغربي

تقام اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من عمر الدوري المغربي لكرة القدم، وسط ترقب لاحتمالية حسم اللقب بشكل رسمي لصالح فريق الوداد.

ويحل الوداد ضيفا على مولودية وجدة، مساء اليوم الأربعاء، كما يستضيف الرجاء منافسه الجيش الملكي في مواجهة أخرى قوية في صراع المنافسة على اللقب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهات الجولة قبل الأخيرة في الدوري المغربي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين مولودية وجدة وضيفه الوداد في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المغرب على الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق عادل المسعودي.

وتقام المباراة بين الرجاء وضيفه الجيش الملكي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في التوقيت ذاته.

وتذاع المباراة عبر قناة المغربية بصوت المعلق هشام فرج.



ترتيب الدوري.. وسيناريوهات التتويج

يحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 62 نقطة من 28 مباراة، وحقق 19 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى 4 هزائم وسجل 43 هدفا واستقبل 20 هدفا.

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وحقق الفريق 16 فوزا و8 تعادلات وتلقى 4 هزائم.. وسجل 39 هدفا واستقبل 20 هدفا.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد 45 نقطة كما يحتل مولودية وجدة المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ويحتل يوسفية برشيد وسريع واد زم المركزين الخامس عشر والسادس عشر وهما المهددان بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتنص قواعد الدوري المغربي على الاحتكام لقاعدة المواجهات المباشرة والتي تشهد تفوقا للرجاء على الوداد لفوزه بنتيجة 2-1 وتعادلهما في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1.

وينتظر الرجاء خسارة الوداد في آخر جولتين أمام مولودية وجدة ثم الفتح الرباطي مع فوز الرجاء على حساب الجيش الملكي ثم المغرب الفاسي وهو سيناريو إعجازي يضمن للرجاء التتويج.

ويسعى الوداد لحسم الأمور بحصد نقطة التعادل أمام مولودية وجدة للتتويج بشكل رسمي بلقب الدوري المغربي للمرة الـ22 في تاريخه والثانية على التوالي.

مولودية وجدة ضد الوداد

يدخل الوداد مواجهة مولودية وجدة باحثا عن حسم لقب الدوري المغربي بشكل رسمي وتتويج مجهوده خلال الموسم الذي شهد حسم لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الوداد جلال الداودي للإيقاف بجانب أمين فرحان بسبب تراكم البطاقات بخلاف يحيى عطية الله لعدم الجاهزية.

ويعتمد وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، على تشكيلة تضم حارس المرمى رضا التكناوتي وأمامه الرباعي أشرف داري والشيخ كومارا وأيوب عملود ومحمد رحيم في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وأمامه عبد الله حيمود وأيمن الحسوني وعلى الأطراف بديع أووك وزهير المترجي ويقود الهجوم جي مبينزا.

وحرصت إدارة مولودية وجدة على تقديم وعود بصرف مكافآت مالية للاعبي الفريق لتحقيق الفوز على حساب الوداد.

ويعتمد منير الجعواني، المدير الفني لمولودية وجدة، على تشكيلة تضم مهدي مفتاح لحراسة المرمى وأمامه عبد الله خفيفي وأمين الصوان وكريم الولادي وياسر الجاريسي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط صلاح الدين باهي وياسين لبحيري وعلى الأطراف يوسف العمري ولامين دياكيتي وفي الهجوم علي هارون.

الرجاء ضد الجيش الملكي

يتمسك الرجاء بآخر آماله من أجل التتويج مع القيادة المؤقتة للثنائي البلجيكي دي ويلد وبوشعيب المباركي من أجل تحقيق الانتصار على الجيش الملكي في مواجهة قوية ومثيرة كما هي عادة لقاءات الفريقين.

ومن المنتظر أن يعتمد الرجاء على تشكيلة تضم حارس المرمى أنس الزنيتي وأمامه رباعي خط الدفاع جمال حركاس ومروان هدهودي وإلياس حداد ومحمد سبول.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وبجواره محمد أزريدة وصانع الألعاب محسن متولي وعلى الأطراف زكريا الوردي وهيثم البهجة وفي الهجوم سفيان بنجديدة.

في الوقت الذي فيه يسعى الجيش الملكي لتحقيق الفوز على حساب الرجاء للاقتراب من حسم المركز الثالث بشكل رسمي وضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتمد الجيش الملكي بقيادة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك على تشكيلة تضم حارس المرمى أيوب لكرد وأمامه رباعي الدفاع أنور طرخات وديني بورجيس ومحمد الشيبي و إيمانويل إيمانيشيموي.

ويقود خط الوسط إبراهيم سبعوني وبجواره محمد ربيع وعلى الأطراف آدم النفاتي وحمزة مجاهد وفي الهجوم عبد الإله عميمي وإسماعيل خافي.

ويرى عبدالرحيم طاليب، مدرب الوداد الأسبق، أن الوداد بالفعل اقترب بشدة من حسم اللقب، مؤكداً أن المهمة ستكون أسهل بكثير بالنسبة للفريق الودادي من فرص الرجاء التي أهدرها بنزيف النقاط خاصة بعد فوزه بلقاء الديربي.

وأوضح طاليب لـ“إرم نيوز“، أن الرجاء سيلعب لآخر نفس ولكن مهمته ستكون صعبة خاصة أن التعادل يكفي الوداد للتتويج رسميا.