إصابة محمد صولة لاعب المنتخب الليبي والعربي الكويتي بالملاريا وحالته لا تتحسن

قالت تقارير صحفية ليبية، أن محمد صولة لاعب العربي الكويتي والمنتخب الليبي، مصاب بمرض الملاريا منذ أكثر من 10 أيام بعد مشاركته برفقة المنتخب الليبي في لقاء غينيا الإستوائية برسم تصفيات أمم أفريقيا/ كوت ديفوار 2023.

وتحدَّث أحدُ أفراد أسرة صولة لصحيفة ”بوابة الوسط“ مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يرقد بإحدى المصحات في تونس للعلاج، منذ 10 أيام، لكن حالته لا تتحسن.

وطالب بتدخل عاجل لإنقاذه وعلاجه؛ حتى لا تتكرر مأساة أيمن النقريش لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم في الصالات.

وكان أيمن النقريش أصيب بالملاريا في أثناء مشاركته برفقة المنتخب الليبي لكرة القدم في الصالات في بطولة أقيمت في نيجيريا وتوفّى نتيجة مضاعفات المرض.

ويحتاج محمد صولة لاعب المنتخب الليبي وفريق العربي القطري للعلاج في أوروبا حتى لا تتكرر مأساة أيمن النقريش، ثمّ إن مشكلة اللاعب تطرح مشاكل جديدة حول الطاقم الطبي للمنتخب الليبي وعدم تطعيم اللاعبين ضد الأمراض المعدية الخطيرة المعروفة في وسط أفريقيا وأبرزها مرض الملاريا.

وطالب المدرب الليبي واللاعب السابق أبو بكر الحرك خال محمد صولة بضرورة تدخل الحكومة الليبية لعلاج اللاعب، خاصّة أنه يعاني من صعوبة الحصول على تأشيرة دخول للدول الأوروبية للعلاج، مؤكدًا أن اللاعب لم يتخلَّ يومًا عن تمثيل منتخب بلاده، وأصيب وهو يدافع عن القميص الوطني.

وبدأ محمد صولة مسيرته كلاعب في فريق الأهلي الليبي، ثم انتقل للعب في المحرق البحريني والصفاقسي التونسي، ويلعب حاليًّا لفريق العربي الكويتي، ويمثل المنتخب الليبي منذ 2016.

وخسر المنتخب الليبي أمام غينيا الإستوائية 2-0 ليحتل المركز الثالث في مجموعته بفارق نقطة عن منتخب تونس المتصدر وبفارق الأهداف عن غينيا الإستوائية الثاني.

وكان منتخب ليبيا فاز في اللقاء الأول أمام بوتسوانا بهدف لصفر، ويواجه منتخب تونس في الجولتين الثالثة والرابعة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.