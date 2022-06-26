أنس جابر تقفز للمركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس

احتلت لاعبة التنس التونسي أنس جابر المركز الثاني في التصنيف الجديد للاعبات التنس والذي أصدرته رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، اليوم الأحد.

وجاءت أنس جابر في المركز الثاني برصيد 4350 نقطة وهو أفضل تصنيف عالمي للاعبة التونسية.

كما أنه أفضل ترتيب على المستوى العربي والأفريقي وسبقت الجنوب أفريقية أماندا كوتزر التي جاءت في المركز الثالث عام 1997.

وباتت أنس جابر أول لاعبة تنس عربية وأفريقية تصل للمركز الثاني منذ إقرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.

وحافظت البولندية إيغا شفيونتيك على صدارة الترتيب برصيد 8576 نقطة في حين تملك أنس 4340 نقطة، وتراجعت الإستونية أنيت كونتافيت إلى المركز الثالث برصيد 4306 نقطة.

وتستهل أنس جابر مشوارها في بطولة ويمبلدون غدا الإثنين بمواجهة السويدية ماريام بجوركلوند المصنفة 123 عالميا.

وقبل أيام توجت أنس جابر بلقب دورة برلين للتنس التي تقام على الأراضي العشبية، بفوزها على السويسرية بليندا بنسيتش بمجموعتين لصفر.

وفازت أنس جابر 6/3 و2/1 بعدما اضطرت اللاعبة السويسرية للانسحاب بعد 11 دقيقة من اللعب في المجموعة الثانية؛ بسبب إصابة في قدمها.

وهذا اللقب الثاني لأنس جابر هذا العام بعد فوزها بدورة مدريد، ويأتي تعويضا عن خروجها المخيب من دورة رولان جاروس من الدور الأول.