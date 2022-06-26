الترجي ضد اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري أمام الصفاقسي.. كل ما تريد معرفته عن جولة حسم لقب الدوري التونسي

تتجه أنظار عشاق الكرة التونسية، اليوم الأحد، إلى متابعة الجولة الأخيرة والحاسمة لصراع الدوري المحلي بعد موسم شاق ومثير تستمر المنافسة به حتى الجولة الأخيرة.

تقام اليوم الأحد 3 مواجهات في الجولة العاشرة والأخيرة بمجموعة التتويج في التوقيت ذاته وعلى رأسها لقاء الترجي وضيفه اتحاد بن قردان، كما يلعب الاتحاد المنستيري خارج دياره مع الصفاقسي، ويخرج الأفريقي لمواجهة النجم الساحلي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهات الجولة الأخيرة لمجموعة التتويج بالدوري التونسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الترجي واتحاد بن قردان على ملعب ”حمادي العقربي“ في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الـ2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

وتقام في التوقيت ذاته مواجهة الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي على ملعب ”الطيب المهيري“.

وتذاع هذه المواجهة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.

وتقام مباراة النجم الساحلي ضد الأفريقي في التوقيت ذاته على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

وتذاع المواجهة عبر قناة الكأس الـ1 بصوت المعلق منتصر الأزهري.

تتابعون اليوم حصريا على قناة الكاس one: الترجي مع اتحاد بن قردان.. #الدوري_التونسي pic.twitter.com/EUqSLJm1PP — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

ترتيب المجموعة.. وسيناريوهات التتويج

يتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة بخلاف حصوله على 3 نقاط اعتبارية لصدارته مجموعته قبل مرحلة التتويج.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمتين، وحصل على نقطتين بشكل اعتباري لحصوله على المركز الثاني في مجموعته قبل مرحلة التتويج.

ويتنافس الفريقان على التتويج بلقب الدوري التونسي خلال الجولة الأخيرة، فالمنستيري ينتظر تعثر الترجي أمام اتحاد بن قردان صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي حالة استمرار تساوي النقاط بين الفريقين فإن الترجي يحسم اللقب بشكل رسمي خاصة أن لوائح الدوري التونسي تشير إلى اللجوء للمواجهات المباشرة، والتي شهدت فوز المنستيري على ملعبه بنتيجة 3-2 وفوز الترجي بنتيجة 1-0.

وفي حالة تساوي نقاط المواجهات المباشرة وفارق الأهداف فإن المعيار الثالث سيكون التسجيل خارج الأرض، وهو ما يتفوق به الترجي بتسجيله هدفين خارج ملعبه.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد 15 نقطة وخلفه الأفريقي برصيد 14 نقطة ثم النجم الساحلي برصيد 12 نقطة.

وتتنافس الفرق الثلاث على البطاقة المؤهلة للمشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد.

Good Morning everybody / صباح الخير جميعا / Bonjour à tous 🔥 NEXT MATCH 🔥 ⚽ @ESTuniscom 🆚 #USBenGuerdane

🕙 Sun 26 Jun 17:00 (UTC+1)

🏆 #Ligue1Tn🇹🇳 PlayOffs D10

🏟 Rades Stadium

📲 #ESTUSBG pic.twitter.com/F1HyQvGNHZ — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) June 24, 2022

الترجي ضد اتحاد بن قردان

يسعى الترجي لتجنب أي مفاجأة في الجولة الأخيرة وحسم لقب الدوري التونسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام اتحاد بن قردان، متذيل الترتيب.

ويبقى الترجي الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري التونسي برصيد 31 مرة، ولم يفارق اللقب أحضان الترجي في آخر 5 مواسم.

وناشد الترجي جماهيره بالالتزام ودعم الفريق في مواجهة الحسم أمام بن قردان.

ويعول الترجي على تحسن أدائه مع مدربه المخضرم نبيل معلول الذي عاد لتولي المهمة خلفًا للمدرب راضي الجعايدي، ويفتقد الترجي خدمات محمد علي بن رمضان للإيقاف بينما يعود الإيفواري فوسيني كوليبالي من الإيقاف.

ويعتمد معلول على تشكيلة تضم حارس المرمى صدقي الدبشي وأمامه إلياس شيتي وهاني عمامو ومحمد أمين توجاي وزياد مشموم في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وفادي بن شوق وأنيس البدري مع ثلاثي الهجوم حمدو الهوني ومحمد علي بن حمودة وصابر بوغرين.

في المقابل، يسعى اتحاد بن قردان لترك بصمة لا تنسى في مجموعة التتويج وتحقيق مفاجأة قد تقلب موازين صراع المنافسة.

ويقود اتحاد بن قردان مدربه حكيم عون الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى نور الدين فرحات وأمامه في خط الدفاع شوقي بن خضر وصديق الماجري وعلاء بن دهنوس.

ويقود خط الوسط أراوند بانغا ووضاح زايدي وأمين المهذبي وأيوب التليلي وفي الهجوم رفيق كمرجي ولسعد الجزيري.

المنستيري ضد الصفاقسي

ينتظر الاتحاد المنستيري معجزة في ملعب رادس، ولكنه سيخوض أيضًا مهمة ليست سهلة لتحقيق الفوز على الصفاقسي في عقر داره.

ولم يسبق أن فاز الاتحاد المنستيري بلقب الدوري التونسي من قبل.

ويعول المنستيري على خبرات مدربه فوزي البنزرتي الذي يراهن على تشكيلة تضم بشير بن سعيد لحراسة المرمى وأمامه ثلاثي خط الدفاع عثمان واتارا ومحمد الصحراوي وعمر بوراوي.

ويقود خط الوسط روجير أهولو وحمزة الجلاصي ويوسف أومورو وإدريس محيرصي وهيكل الشيخاوي وفي الهجوم هشام بكار ويوسف عبديلي.

ويعتمد الصفاقسي على حماسة جماهيره وقدرات مدربه نبيل الكوكي الذي يعتمد على تشكيلة تضم أيمن دحمان لحراسة المرمى وأمامه الرباعي علاء غرام وحسام دجدوج ومحمد نصراوي وغيث معروفي في خط الدفاع.

ويقود شادي الهمامي خط الوسط وبجواره مالك رياح ووليد كراوي وفي الهجوم إسماعيل دياكيتي وأيمن الحرزي وفراس شواط.

وقال وسام العابدي، نجم منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه سيكون من الصعب التوقع في هذه الجولة رغم أن المهمة أسهل نظريًّا للترجي.

وأضاف ”كرة القدم حافلة بالمفاجآت، وضغوط الجولة الأخيرة قد تقلب الموازين لصالح أي فريق، ولكن أشكر المنستيري على كفاحه طوال الموسم بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة“.