إعادة انتخاب فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم لولاية ثالثة

أعيد انتخاب فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم لولاية ثالثة تمتد لأربع سنوات، بعد أن كان مرشحا وحيدا لخلافة نفسه خلال الجمعية العمومية العادية، اليوم الجمعة، بمركب محمد السادس في المعمورة بسلا قرب الرباط.

واستفاد لقجع، الذي يشغل منذ أشهر مهمة وزير الميزانية في الحكومة المغربية الجديدة، من استثناء في قانون التربية البدنية والرياضة يسمح بأكثر من ولايتين لكل من له منصب في هيئة دولية أو قارية.

ولقجع عضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب رئاسته لجنة المالية بالاتحاد الأفريقي (الكاف).

وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.

ومنحت الجمعية العمومية الثقة بالإجماع للائحة لقجع رئيس نهضة بركان السابق الذي انتخب أول مرة عام 2014.

وأكد لقجع أن اتحاد الكرة المغربي ”نجح في العديد من المهام، من بينها التكوين والبنية التحتية والمنتخبات الوطنية والاهتمام بالكرة النسوية والحوكمة“.

فوزي لقجع: ما بلغه المغرب كرويا ورياضيا يثير حسد وغيظ بعض النقاط في قارة أفريقيا. pic.twitter.com/oV3w7PE02y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

وتعهد بمساعدة مدرب منتخب المغرب على الاستعانة بأفضل اللاعبين بصفته رئيسا للجنة المنتخبات الوطنية للظهور بشكل جيد في كأس العالم 2022 في قطر.

وهذا ثاني مونديال يبلغه منتخب المغرب في عهد لقجع الذي شهد أيضا فوز منتخب المحليين بلقبين لبطولة أفريقيا ومنتخب الصالات في بطولتي أفريقيا والعرب، وبلوغ دور الثمانية بكأس العالم في ليتوانيا، ثم تأهل منتخب السيدات تحت 17 عاما لنهائيات كأس العالم في الهند نهاية العام الحالي.

وصادقت الجمعية العمومية أيضا على مجموعة من التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، ومدونة التأديب ونظام الغرفة الوطنية لفض النزاعات.