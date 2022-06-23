طرد حسين بن عيادة بسبب حركة غير أخلاقية خلال مباراة الترجي والنجم.. واللاعب يرد: "مظلوم"

تعرض اللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، للطرد خلال مباراة فريقه النجم الساحلي ضد الترجي في كلاسيكو الدوري التونسي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة لحساب الجولة 9 من دورة “البلاي أوف”.

ونجح، بن عيادة، في إدراك التعادل للنجم الساحلي بالدقيقة 75، عن طريق ركلة جزاء.

قبل أن يتلقى اللاعب نفسه بطاقة حمراء من حكم اللقاء، بسبب قيامه بإشارة غير أخلاقية خلال احتفاله بتسجيل الهدف.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ليتأكد من قيام بن عيادة بحركة غير أخلاقية، ما استدعاه لإشهار الكارت الأحمر في وجهه.

. لقطة طرد المدافع الجزائري ”حسين بن عيادة“ بعد قيامه بلقطة غير أخلاقية عشية اليوم في الدوري التونسي ⚠️👥‼️⚽ pic.twitter.com/zx3R0cchGT — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) June 23, 2022

ورد بن عيادة على لقطة الطرد مؤكدًا أنه لم يفعل ما يستوجب الطرد، خاصة وأن أخلاقه لا تسمح له بذلك.

وأكد بن عيادة في رسالته عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستغرام“ أنه لا يفهم قرار حكم المباراة بطرده، مؤكدًا أنه تعرض لظلم شديد، وموجها الشكر لجماهير النجم الساحلي على وقوفهم بجواره.

وفيما يلي نص رسالة بن عيادة:

أحباء النجم الساحلي التونسي و في أخر مباراة لي مع الفريق أتأسف على خروجي بالبطاقة الحمراء حيث تعرضت للظلم من طرف الحكم الرئيسي و حكام Var حيث بعد تسجيلي لضربة الجزاء و خلافا إلى ما تم قراءته من طرف الحكام لم أقم بأي لقطة غير رياضية و هذا ما يتنافى مع أخلاقي و تربيتي و كيف لي أقوم بلقطة غير رياضية اتجاه أنصار فريقي و كل ما في الأمر هي طريقة أردت التعبير بها عن فرحتي بهدف التعادل مطالبا زملائي بالصعود لمحاولة إضافة هدف الفوز و لكن يشكك في كلامي ما عليه سوى العودة إلى هدفي ضد المنستير عن طريق ضربة جزاء و قمت تقريبا بالحركة نفسها و حتى مع فريقي السابق شباب قسنطينة الجزائري كنت أحتفل هكذا.

ليس لدي تفسير عن عودة الحكم لهذه اللقطة سوى أنه أراد تصفية حسابات بعد منحه لضربة الجزاء لنا.

في الأخير أتشرف أنني حملت ألوان هذا النادي الكبير وقضيت أيام جميلة رغم كل الفترة الصعبة التي يعيشها والمشاكل الإدارية التي أثرت كثيرا على نتائج الفريق والتي سأعود إليها لاحق (النجم يمرض ولا يموت).

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واكتفى الترجي حامل اللقب بالتعادل 1-1 مع مضيفه النجم الساحلي ليتقاسم الصدارة مع الاتحاد المنستيري في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بمرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفع الترجي رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري الذي فاز 2-صفر على اتحاد بنقردان في افتتاح الجولة يوم الأربعاء.

وتقدم الترجي عن طريق محمد علي بن حمودة عندما وصلته كرة مرتدة لينفرد بحارس مرمى النجم الساحلي ويهز الشباك في الدقيقة 22.

وتعادل النجم الساحلي عن طريق المدافع الجزائري حسين بن عيادة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يطرد مباشرة عقب التنفيذ بسبب حركة غير أخلاقية.

ويقف الترجي على أعتاب المحافطة على اللقب للعام السادس على التوالي حيث يكفيه الفوز على اتحاد بنقردان أضعف أندية مرحلة التتويج في الجولة الختامية.

وفي حال التساوي في النقاط عقب الجولة النهائية سيحسم الترجي التتويج باللقب بفضل أفضليته في عدد الأهداف المسجلة بعد التعادل في المواجهات المباشرة.