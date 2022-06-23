الوفد الإعلامي المغربي عالق في مطار وهران بعد رفض الجزائر دخوله لتغطية ألعاب البحر المتوسط

رفضت السلطات الجزائرية دخول الوفد الإعلامي المغربي لتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق في وهران يوم السبت القادم 25 حزيران / يونيو الحالي وتستمر لغاية 5 تموز / يوليو القادم.

ووصلت أول دفعة من الوفد الرياضي لمدينة وهران أمس الأربعاء وتم استقبالها بشكل جيد من طرف السلطات الجزائرية والجماهير حيث رددت أهازيج وشعارات ترحيبية مع رفع شعار ”خاوا خاوا“ من طرف الجزائريين.

لكن السلطات الجزائرية رفضت دخول الوفد الإعلامي المغربي الذي ما زال عالقا في مطار وهران دون توضيح الأسباب ورغم تدخل القنصلية العامة المغربية في وهران واتصالها بالسلطات الجزائرية وعدة جهات لم تستطع إيجاد حل للمشكلة.

كما تدخلت اللجنة الأولمبية المغربية واتصلت باللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط لتسهيل دخول الوفد الإعلامي المغربي لكن دون نتائج.

وما زال الوفد الإعلامي المغربي عالقا في مطار وهران حتى مساء اليوم الخميس ولم يسمح له بدخول وهران ولا المغادرة نحو المغرب.

وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن أحد أعضاء الوفد الإعلامي تعرض لوعكة صحية في مطار وهران ليلة أمس واستلزم تدخلا طبيا لإنعاشه.

وعبرت الرابطة المغربية للصحافة الرياضية عن اندهاشها الكبير واستيائها من سلوك السلطات الجزائرية والتعامل غير المقبول وغير المفهوم مع الوفد الإعلامي المغربي والمعتمد بشكل رسمي لتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وتعرف العلاقات المغربية الجزائرية توترا وعلاقات شبه منقطعة وأغلقت السلطات الجزائرية الأجواء أمام الطائرات المغربية وهو ما كان يهدد مشاركة المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وكانت هناك توقعات بمقاطعتها لكن المغرب قرر المشاركة واختار السفر للجزائر عبر تونس وعلى خطوط جوية غير مغربية.