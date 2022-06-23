ترتيب الدوري التونسي: الترجي يتعادل مع النجم الساحلي ويقترب من الحفاظ على اللقب (فيديو)

تقدم الترجي من التتويج بلقب الدوري التونسي بعدما تعادل 1/1 مع النجم الساحلي اليوم الخميس، في قمة لقاءات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من مجموعة التتويج.

وبادر الترجي بافتتاح التسجيل بهدف عن طريق محمد علي بن حمودة في الدقيقة 22، لكن الجزائري حسين بن عيادة أدرك التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 75، قبل أن يتلقى اللاعب نفسه بطاقة حمراء من حكم اللقاء.

ورفع التعادل رصيد الترجي إلى 21 نقطة، ليستعيد صدارة المجموعة، التي غابت عنه لمدة 24 ساعة فقط، لمصلحة الاتحاد المنستيري، الذي تراجع إلى المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويتفوق الترجي بفارق المواجهات المباشرة على الاتحاد المنستيري، حيث فاز الترجي في الدور الأول 1/0 وخسر 2/3 في لقاء الدور الثاني.

وظل النجم الساحلي، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ويكفي الترجي الفوز على ضيفه اتحاد بن قردان في الجولة الأخيرة، يوم الأحد المقبل، للتتويج بلقب الدوري التونسي رسميا، دون النظر لنتيجة لقاء الاتحاد المنستيري مع مضيفه الصفاقسي، في اليوم ذاته.

وتوقفت المباراة عدة دقائق في الشوط الأول، بعدما اقتحمت جماهير النجم الساحلي الغاضبة، الملعب الأولمبي في سوسة، عقب تقدم الترجي في النتيجة.

ونال الترجي لقب الدوري التونسي في المواسم الخمسة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 31 لقبا (أكثر ناد تتويجا باللقب)، مقابل 13 لقبا للنادي الأفريقي، و10 ألقاب للنجم الساحلي، و8 ألقاب للصفاقسي.