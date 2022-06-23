الجماهير تقتحم ملعب مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي (فيديو وصور)

اقتحم عدد من الجماهير الملعب الأولمبي في سوسة حيث تقام مباراة الترجي مع النجم الساحلي، في قمة الجولة التاسعة من مجموعة التتويج في الدوري التونسي، اليوم الخميس.

وسجل محمد علي بن حمودة هدفا للترجي في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بحارس النجم الساحلي.

#الترجي يلعب حاليا مع #النجم_الساحلي في الدوري التونسي على قناة الكاس

سجل الترجي هدف عن طريق محمد علي بن رمضان نزل بعض جمهور النجم لارض الملعب

هناك اشكال بين جمهور النجم والامن لعدم السماح بعدد جماهيري اكبر من العدد الذي سمح به في الملعب الاولمبي بسوسه pic.twitter.com/H405mGpksP — محمد السعدي (@DRMOHDALSA3DI) June 23, 2022

لكن بعد الهدف نزل عدد من جماهير النجم الساحلي إلى أرض الملعب، وتم إلقاء العديد من قوارير الماء، ما أدى إلى تدخل عناصر الشرطة المتواجدة في الملعب لتأمين المباراة.

وترفض الشرطة السماح بعدد جماهيري أكبر من العدد الذي سمح به في الملعب الأولمبي بسوسه.

الترجي والنجم وجماهير النجم والامن التونسي 😳😳😳 pic.twitter.com/EfrelfUE2B — AboAli (@T_AboAli) June 23, 2022

وانتهى الشوط الأول على نتيجة تقدم الترجي 1/0.

ويوم الأربعاء، وبّخت الرابطة التونسية الترجي مع تغريمه 5 آلاف دينار، بعد إلقاء المقذوفات من جماهيره خلال مباراة الأفريقي، وتأخرت انطلاقة الشوط الثاني نحو نصف ساعة، بسبب مناوشات بين جماهير الترجي ورجال الأمن، ما فرض إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة للسيطرة على الوضع.

المشهد كان من المدرجات في الشوط الاول pic.twitter.com/AumLYSd52k — محمد السعدي (@DRMOHDALSA3DI) June 23, 2022

ويوم الإثنين، ذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي النجم الساحلي تعرضوا لاعتداءات من مجموعة من المشجعين الغاضبين، في ظل تراجع نتائجه في الدوري التونسي الممتاز.

وقالت محطة (جوهرة إف.إم) الإذاعية، التي تبث من مدينة سوسة معقل النجم الساحلي، إن مشجعين غاضبين اقتحموا مران الفريق واعتدوا على بعض اللاعبين ورئيس النادي ماهر القروي ومجموعة من المسؤولين، وأوضحت أن ماهر القروي قرر تقديم الاستقالة مع نائبه توفيق الزهروني بعد هذه الأحداث.

ويتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب مجموعة التتويج (مؤقتا) برصيد 21 نقطة بعد خوض 9 جولات، ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 20 نقطة قبل لقائه ضد النجم الساحلي صاحب المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأفريقي الذي يحتل المركز الرابع، بينما يقبع اتحاد بن قردان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

ويعني فوز الترجي على النجم الساحلي وصوله إلى 23 نقطة، وبالتالي سيكون بحاجة إلى نقطة واحدة من لقاء الجولة الأخيرة ضد ضيفه اتحاد بن قردان للتتويج رسميا.

ويعني تعادل الترجي تساويه مع المنستيري برصيد 21 نقطة، ولكن تبقى أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الترجي لتسجيله هدفين خارج دياره في اللقاءات المباشرة مع المنستيري.