رسميا.. الرجاء البيضاوي ينفصل عن المدرب رشيد الطاوسي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الخميس، انفصاله عن المدرب رشيد الطاوسي.

وقال الرجاء في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نادي الرجاء ينفصل عن المدرب رشيد الطاوسي والمدرب المساعد محمد البكاري والمدير الرياضي عزيز العامري“.

🟢نادي الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب السيد رشيد الطاوسي والمدرب المساعد السيد محمد البكاري والمدير الرياضي السيد عزيز العامري pic.twitter.com/ihrsoI62C3 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 23, 2022

وأوضح الرجاء البيضاوي أنه توصل إلى اتفاق مع الثلاثة عل فسخ العقد بالتراضي.

ولم يكشف الرجاء أسباب انفصاله عن المدرب رشيد الطاوسي مساعده والمدير الرياضي، كما لم يكشف اسم المدرب الذي سيقود الفريق الفترة المقبلة.

ورشيد الطاوسي ثالث مدرب ينفصل عنه الرجاء هذا الموسم بعد التونسي لسعد الشابي والبلجيكي مارك فيلموتس.

ولا يزال الرجاء دون مجلس إدارة بعد انتخاب الرئيس الجديد عزيز البدراوي الذي عقد اجتماعا عاجلا، يوم الأربعاء، مع المدرب عقب الخسارة 2/3 أمام أسفي رغم أن الرجاء تقدم مرتين.

ويتأخر الرجاء البيضاوي بـ6 نفاط عن منافسه الوداد البيضاوي متصدر جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين، ويملك الوداد 59 نقطة من 27 مباراة، مقابل 53 نقطة للرجاء من 27 مباراة في المركز الثاني، مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

وتغلب الرجاء على الوداد، يوم الخميس الماضي، 2/0 بهدفين من ضربي جزاء سجلهما محسن متولي في الجولة الـ25 ليبقي الرجاء على آماله في التتويج باللقب، لكن الرجاء تعادل ثم خسر أمام شباب المحمدية وأولمبيك آسفي لتتقلص حظوظه مجددا.

ومن المقرر أن يلعب الرجاء مع الوداد مجددا في ربع نهائي كأس المغرب، علما أن آخر تتويج للرجاء باللقب كان في موسم 2016/2017.

وودع الرجاء من ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر 3/2 بنتيجة إجمالية أمام الأهلي المصري، وكان اللقب من نصيب الوداد.