الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

يحل الترجي ضيفاً ثقيلاً، اليوم الخميس، على منافسه النجم الساحلي في كلاسيكو مثير بالجولة التاسعة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وتقام أيضاً مواجهة أخرى تجمع بين الأفريقي والصفاقسي في نفس التوقيت بالجولة ذاتها.

وانطلقت الجولة التاسعة بفوز مثير من نصيب الاتحاد المنستيري على حساب مضيفه اتحاد بن قردان بنتيجة 2-0.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة ويديرها الحكم نضال اللطيف.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب مجموعة التتويج

يتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب مجموعة التتويج مؤقتاً برصيد 21 نقطة بعد خوض 9 جولات.

ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 20 نقطة قبل لقائه خارج الديار ضد النجم الساحلي صاحب المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الإفريقي الذي يحتل المركز الرابع بينما يقبع اتحاد بن قردان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

ويبدو صراع الصدارة مشتعلاً بين الاتحاد المنستيري والترجي وسيستمر للجولة المقبلة بعد فوز المنستيري أمس على بن قردان بينما ضمن الفريقان المنستيري والترجي المشاركة بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

ويعني فوز الترجي على النجم الساحلي وصوله إلى 23 نقطة وبالتالي سيكون بحاجة إلى نقطة واحدة من لقاء الجولة الأخيرة ضد ضيفه اتحاد بن قردان للتتويج رسمياً.

وينتظر المنستيري هدية النجم الساحلي بالفوز على الترجي لتعزيز صدارته قبل الجولة الأخيرة التي يخرج فيها المنستيري لمواجهة الصفاقسي على ملعبه.

ويعني تعادل الترجي تساويه مع المنستيري برصيد 21 نقطة ولكن تبقى أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الترجي لتسجيله هدفين خارج دياره في اللقاءات المباشرة مع المنستيري.

ويدور صراع آخر على المركز الثالث المؤهل للمشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بين النجم الساحلي (11 نقطة) والأفريقي (13 نقطة) والصفاقسي (14 نقطة).

أسلحة النجم الساحلي

يخوض النجم الساحلي مواجهته الحاسمة ضد الترجي باحثاً عن تحقيق الفوز للحفاظ على آمال المشاركة في الكونفدرالية بالموسم الجديد فالخسارة قد تكلفه خسارة الفرصة بشكل رسمي.

وأعلن النجم الساحلي أمس الأول الثلاثاء تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق وهو إقبال الرواتبي ويساعده محمد علي نفخة أحد لاعبي الجيل الذي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2007.

وخاض النجم الساحلي تدريباته أمس الأربعاء بحضور جماهيري من أجل إشعال حماس لاعبيه واستنفار طاقتهم قبل مواجهة الكلاسيكو ضد الترجي، خاصة أن مران الثلاثاء شهد أجواء متوترة وهتافات ضد اللاعبين كما أن الأجواء الإدارية غير مستقرة داخل النادي باستقالة نائب الرئيس توفيق الزهروني بعد ساعات من استقالة رئيس النادي ماهر القروي.

ومن المرجح أن يعتمد النجم الساحلي على تشكيلة تضم حارس المرمى علي الجمل وأمامه الرباعي زياد بوغطاس وصدام بن عزيزة وحسين بن عيادة وغفران نوالي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جاك مبي وبجواره مالك بعيو وعلى الأطراف ياسين العمري وستانلي أمباو وفي الهجوم إيهاب المساكني وزين الدين بوتمان.

أوراق الترجي

يخوض الترجي المواجهة المرتقبة خارج دياره أمام النجم الساحلي تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة مشوار المنافسة على اللقب والتتويج به.

ويعول الترجي على خبرات مدربه القدير نبيل معلول الذي عاد إلى تولي المهمة وقاد الفريق للفوز على الأفريقي بنتيجة 3-1.

ويغيب عن الترجي مدافعه عبد القادر بدران بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الأفريقي.

ويعتمد معلول عىل تشكيلة تضم حارس المرمى صدقي الدبشي وأمامه رباعي خط الدفاع محمد أمين توجاي وهاني عمامو وزياد مشموم وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره محمد علي بن رمضان وأمامهما أنيس البدري وعلى الأطراف صابر بوغرين وحمدو الهوني وفي الهجوم محمد علي بن حمودة.

وقال أنيس بوجلبان، نجم الصفاقسي التونسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة بين الترجي والنجم الساحلي ستكون قوية بسبب أجواء المنافسة على لقب الدوري وأيضاً البطاقة المؤهلة إلى الكونفدرالية.

وأشار إلى أن خبرة معلول أعادت الهدوء والثقة سريعاً إلى الترجي موضحاً أن الترجي لديه أوراق مميزة مثل الهوني وبن رمضان وبوغرين كما أن الترجي يملك استقراراً أكبر في الناحية الفنية والإدارية.

وأوضح أن النجم الساحلي لديه دوافع أيضاً لمصالحة جماهيره والتمسك بآخر آمال التأهل للكونفدرالية في الموسم المقبل.