بيع أكثر من 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2022

أعلن منظمون، اليوم الأربعاء، بيع أكثر من 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ أن أحدث مرحلة لبيع التذاكر، عبر قرعة عشوائية، أغلقت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وشهدت 23.5 مليون طلب لشراء تذاكر، وكان أكبر عدد من الطلبات من البرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك وقطر والسعودية وأمريكا.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم في قطر حسن الذوادي: ”أعتقد أنه بيعت 1.2 مليون تذكرة بالفعل، لذا تشتري الجماهير التذاكر بالفعل ومتحمسة للحضور“.

وأضاف أن إجمالي مليوني تذكرة ستكون متاحة خلال 28 يوماً في البطولة التي تقام في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وستكون الفرصة المقبلة للحصول على التذاكر بأسبقية الحضور، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

واكتملت مباريات تصفيات كأس العالم وحجز 32 منتخباً مقاعدهم في النهائيات بالفعل، وتتطلع قطر لاستقبال 1.2 مليون زائر، أي ما يقرب من نصف عدد سكانها.

https://twitter.com/EremSports/status/1536783307152666624

وقال الذوادي في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرج إن المنظمين يعملون على تجنب التلاعب بالأسعار، ورغم أن مجتمع الأعمال المحلي يجب أن يستفيد يجب أن تكون البطولة في متناول جميع المشجعين.

وتعلقت بعض المخاوف بتكلفة وتوفير أماكن إقامة مع إتاحة أقل من 30 ألف غرفة فندقية، وفقا لأحدث أرقام موقع قطر للسياحة.

وأوضح منظمون أن 80 في المئة من هذه الغرف مخصصة بالفعل لضيوف الفيفا.

وواصل الذوادي: ”سعينا لضمان توفير عروض مختلفة لفئات مختلفة من الأسعار المعقولة بين 80 و100 دولار في الليلة، إلى العروض الأعلى بفنادق ذات خمس نجوم“.

كما توفر قطر بعيدا عن الفنادق 65 ألف غرفة في شقق وفيلات للجماهير، ونحو أربعة آلاف غرفة في سفينتين سياحيتين بميناء الدوحة.

والتزم مجتمع الأعمال بسداد 28 مليون دولار من رسوم التوظيف للعمال في قطر.