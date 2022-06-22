الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي نهضة بركان ضد الوداد والرجاء مع أولمبيك أسفي في الدوري المغربي

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المغربي، والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نهضة بركان وضيفه الوداد، كما يلعب الرجاء ضد أولمبيك أسفي، في ظل سباق مشتعل على قمة الدوري.

وتقام أيضًا اليوم الأربعاء مواجهة أخرى تجمع بين الدفاع الجديدي والفتح الرباطي، كما يلعب شباب السوالم ضد شباب المحمدية، ويلتقي أولمبيك خريبكة منافسه حسنية أكادير، ويلعب اتحاد طنجة مع يوسفية برشيد.

ويسدل الستار على هذه الجولة، غدًا الخميس، بمواجهتي مولودية وجدة ضد سريع واد زوم، بجانب الجيش الملكي مع المغرب الفاسي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة نهضة بركان ضد الوداد في الدوري المغربي، بجانب لقاء الرجاء مع أولمبيك أسفي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة نهضة بركان أمام الوداد على ”الملعب البلدي“ بمدينة بركان في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر القناة الرياضية المغربية بصوت المعلق سفيان رشيدي.

وتقام مباراة الرجاء مع أولمبيك أسفي على ملعب ”محمد الخامس“ بمدينة الدار البيضاء في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة المغربية بصوت المعلق عادل المسعودي.

الترتيب.. وسباق الصدارة

اشتعل الصراع على قمة الدوري المغربي بعد فوز الرجاء بلقاء الديربي الأخير على حساب الوداد.

ويعتلي الوداد صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما حقق 17 فوزًا، وتعادل 5 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل الوداد 40 هدفًا واستقبل 19.

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 53 نقطة بواقع 15 فوزًا، و8 تعادلات، و3 هزائم، وسجل الرجاء 34 هدفًا واستقبل 15.

ويحتل نهضة بركان المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يحتل أولمبيك أسفي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

وتتبقى 3 جولات أخرى في الدوري المغربي بخلاف مواجهتي الليلة؛ ما يجعل السباق على الصدارة مشتعلًا بين الوداد المتصدر والرجاء الذي يلاحقه.

نهضة بركان ضد الوداد

تدور مواجهة من العيار الثقيل بين نهضة بركان والوداد، وهما بطلا كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، وسيتكرر الصدام بينهما في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتقرر إقامة ممر شرفي مزدوج للاعبي الفريقين بمناسبة التتويج بالبطولات القارية هذا الموسم.

وقال وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هذه المواجهة ”سوبر“ أمام بطل الكونفدرالية وبالتالي ستكون مواجهة في غاية الصعوبة.

ويعتمد الوداد على الأرجح على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي وأمامه رباعي خط الدفاع أشرف داري وأمين فرحان وأيوب عملود ويحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره عبد الله حيمود وجلال الداودي مع ثلاثي الهجوم رضا الجعدي وزهير المترجي وجاي مبينزا.

في المقابل، أكد الكونغولي فلوران إبينيجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الفوز بهذه المواجهة يمنح اللاعبين مكافأة في نهاية هذا الموسم الشاق، موضحًا أن نهضة بركان سيواجه بطل أفريقيا وبالتالي سيكون اللقاء في غاية الصعوبة.

ويسعى نهضة بركان لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الفتح الرباطي بالجولة الماضية، ويغيب عن صفوف نهضة بركان لاعبه الكونغولي شيدراك ميزونجو للإيقاف.

ويعتمد نهضة بركان على تشكيلة تضم حارس المرمى حمزة الحمياني وأمامه رباعي الدفاع المهدي أوبيلا ومحمد عزيز وعبد الكريم بعدي وحمزة موساوي.

ويقود خط الوسط مامادو كمارا وبجواره سفيان المودن وعلى الأطراف توسيلا كوسيندا ويوسف الفحلي مع صانع الألعاب بكر الهلالي وفي الهجوم إبراهيم البحراوي.

الرجاء ضد أولمبيك أسفي

يسعى الرجاء لتحقيق الفوز على حساب أولمبيك أسفي من أجل مواصلة صراع المنافسة حتى آخر جولة مع الوداد ومحاولة استغلال أي تعثر للوداد.

ويفتقد الرجاء جهود قائده محسن متولي بسبب الإيقاف، بينما يعود لاعب الوسط محمد زريدة بعد نهاية إيقافه.

ومن المرجح أن يعتمد رشيد الطوسي، المدير الفني للرجاء، على تشكيلة تضم حارس المرمى أنس الزنيتي وأمامه رباعي الدفاع مروان هدهودي وجمال حركاس وعبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرا.

ويقود خط الوسط فابريس نجوما ومحمد المكعازي وعمر العرجون مع ثلاثي الهجوم زكريا الوردي وزكريا الهبطي وحميد أحداد أو هيثم البهجة.

ويتطلع أولمبيك أسفي بقيادة مدربه المصري طارق مصطفى لتحقيق نتيجة طيبة أمام الرجاء في ظل محاولاته لتجنب الهبوط.

ويعتمد أسفي على تشكيلة تضم حارس المرمى مختار مجيد وأمامه رباعي الدفاع سليمان العمراني وبجواره كلاوديو ويميناً محمد مراد ناجي ومنصف العمري.

ويقود خط الوسط أسامة محروس وبجواره وليد غيلوف وأمامهما جبريل واتارا وعلى الأطراف عبد الغفور المهري وعبد الغفور لعميرات وفي الهجوم أيمن بلعايدي.

وقال عبد الرحيم طاليب، مدرب الوداد الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن صراع القمة مشتعل بين الرجاء والوداد، متوقعًا أن يستمر الصراع حتى الجولة الأخيرة.

وأشار إلى أن الوداد سيخوض مواجهة خارج التوقعات ضد نهضة بركان، مؤكدًا أنه درب الفريقين ويعلم تمامًا أجواء ملعب نهضة بركان، بجانب وجود العديد من اللاعبين المميزين في تشكيلة الفريقين.

وأكد أن مهمة الرجاء أيضًا ليست سهلة أمام أسفي، الذي يصارع من أجل البقاء هذا الموسم بالدوري.