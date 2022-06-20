الفيفا يهدد باستبعاد منتخب تونس من كأس العالم 2022

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ باستبعاد منتخب تونس من كأس العالم 2022 في قطر بسبب التدخل الحكومي.

وبحسب شبكة ”beINSPORT“، فإن هناك صراعا واسعا بين وزير الرياضة كمال دغيش ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، وقدد هدد دغيش بحل اتحاد كرة القدم.

🏆 #beINWC2022

🇹🇳😲 La Tunisie sous la menace d'une exclusion du Mondial 2022 ?https://t.co/EBT4pVNTKG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 20, 2022

وأضافت أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة أكد خلال مؤتمر صحفي أنه يمكن حل اتحاد كرة القدم في حال اكتشاف أوجه قصور خطيرة أثناء التحقيق في قضية تلاعب في الدوري التونسي.

وأوضحت ”beINSPORT“ أنه إذا حل كمال دغيش اتحاد كرة القدم فلن يتمكن ”الفيفا“ من تجاهل هذا التدخل السياسي المحتمل، ولذلك يمكن أن يتم استبعاد تونس من جميع المسابقات (بما في ذلك كأس العالم 2022).

وفي الآونة الأخيرة تم منع كينيا وزيمبابوي من المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لسبب مماثل.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا: ”اضطررنا إلى تعليق عضوية اثنين من أعضائنا: كينيا وزيمبابوي؛ بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم.

تونس تتعادل سلبيًا مع مالي وتتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها https://t.co/8kbAlW2Yj0 pic.twitter.com/2uuD2Ex5rz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

إيقاف خمسة أعوام

وقبل أيام عاقبت لجنة التأديب في الاتحاد التونسي لكرة القدم ثنائي ترجي جرجيس وائل الكردي وحسن حسام رمضان، بالإيقاف لمدة خمسة أعوام؛ بعد إدانتهما بالتلاعب في نتيجة المباراة أمام أمل حمام سوسة في مرحلة الصراع على البقاء بالدوري الممتاز.

وفي مباراتي الجولة الأخيرة من مرحلة الصراع على البقاء بدوري الدرجة الأولى، تعادل الأولمبي الباجي مع نجم المتلوي بدون أهداف، بينما تعادل ترجي جرجيس 1/1 مع أمل حمام سوسة؛ ليتأكد هبوط ترجي جرجيس ونجم المتلوي إلى دوري الدرجة الثانية.

لكن الهدف الذي سجله أمل حمام سوسة لإدراك التعادل أمام ترجي جرجيس في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أثار جدلا واسعا وشكوكا كبيرة؛ بسبب ردة فعل الفريق المنافس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن لاعبي ترجي جرجيس توقفوا دون حراك ليتابعوا لاعب أمل حمام سوسة بينما يتقدم لتسجيل الهدف. وأوضحت لجنة التأديب أنها قررت إيقاف حارس المرمى وائل الكردي واللاعب حسن حسام رمضان لمدة خمس سنوات.

كما قررت لجنة التأديب إقامة مباراة فاصلة بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة على ملعب محايد لحسم الفريق الذي سيودع دوري الأضواء.

يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخب تونس مع فرنسا، بطل مونديال 2018، وأستراليا والدنمارك.