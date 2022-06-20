مشجعون غاضبون يعتدون على لاعبي النجم الساحلي والرئيس ماهر القروي يقرر الاستقالة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن لاعبي النجم الساحلي تعرضوا لاعتداءات من مجموعة من المشجعين الغاضبين، في ظل تراجع نتائجه في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وقالت محطة (جوهرة إف.إم) الإذاعية، التي تبث من مدينة سوسة معقل النجم الساحلي، إن مشجعين غاضبين اقتحموا مران الفريق واعتدوا على بعض اللاعبين ورئيس النادي ماهر القروي ومجموعة من المسؤولين، وأوضحت أن ماهر القروي قرر تقديم الاستقالة مع نائبه توفيق الزهروني بعد هذه الأحداث.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الترجي في قمة الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري، يوم الخميس المقبل.

وخرج النجم الساحلي من الدور الأول لبطولة الكأس، وتلاشت فرصه في نيل لقب الدوري بسبب النتائج السلبية، ما دفع المدرب معز القزاح للاستقالة من منصبه.

ولم يبق أمام النجم الساحلي سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

وقبل جولتين من نهاية مرحلة التتويج بالدوري، يحتل النجم المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 11 نقطة على بعد تسع نقاط من الترجي المتصدر وسبع نقاط من الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني.

ويتأخر النجم الساحلي بفارق نقطتين عن الأفريقي رابع الترتيب، وثلاث نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي مع الترجي الرياضي يوم الخميس 23 يونيو، ثم مع النادي الأفريقي يوم 26 يونيو.

ونال النجم الساحلي 10 ألقاب في الدوري التونسي طوال تاريخه، كثالث أكثر ناد تتويجا باللقب، لكن آخر ألقابه في المسابقة المحلية كان في موسم 2015/2016.

ومنذ ذلك الحين سيطر الترجي على المسابقة بفوزه باللقب 5 مرات متتالية، وأمامه فرصة الحفاظ على اللقب للمرة السادسة على التوالي.

والترجي هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري التونسي ويملك في رصيده 31 لقبا، ويتبعه الأفريقي وحصد اللقب 13 مرة، مقابل 10 ألقاب للنجم الساحلي و8 ألقاب للصفاقسي.

وخلال 8 مباريات في مجموعة التتويج، فاز النجم الساحلي 3 مرات، وتعادل مرة، وتعرض للخسارة 4 مرات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، في حين تلقت شباكه 10 أهداف.

وقبل أيام ضاعف النادي الأفريقي من جراح النجم الساحلي وتغلب عليه 1/0، ليطيح به من دور الـ32 في كأس تونس.

يشار إلى أن آخر لقب للنجم الساحلي في كأس تونس يعود إلى موسم 2014/2015.