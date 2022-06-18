ترتيب الدوري التونسي.. الاتحاد المنستيري يهزم النجم ويتصدر مرحلة التتويج

سجل المهاجم يوسف العبدلي هدفا وساهم في آخر ليقود الاتحاد المنستيري للفوز 2-صفر على ضيفه النجم الساحلي، واعتلاء صدارة مرحلة التتويج في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأرسل العبدلي عرضية متقنة قابلها هيكل الشيخاوي برأسه في الشباك قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وأحرز العبدلي الهدف الثاني عندما تقدم بالكرة بمهارة، قبل أن يسدد كرة منخفضة ارتطمت بالقائم ثم دخلت المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتقى الاتحاد المنستيري لصدارة مرحلة التتويج، بمشاركة ست فرق، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة من ثماني مباريات، متقدما بنقطة واحدة على الترجي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الذي يواجه غريمه الأفريقي في قمة تونس العاصمة غدا الأحد.

وتوقف رصيد النجم الساحلي عند 11 نقطة بالتساوي مع الصفاقسي الذي يلتقي مع اتحاد بنقردان متذيل الترتيب بثلاث نقاط، غدا الأحد.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول وافتقد كل منهما الشراسة قبل أن يتغير الوضع في الشوط الثاني، عندما ضغط الاتحاد المنستيري بقوة وصنع عدة فرص عبر العبدلي والشيخاوي وحمزة الجلاصي.

وتوج فريق المدرب المخضرم فوزي البنزرتي جهده عندما هز الشباك عبر الشيخاوي بضربة رأس بعد عرضية العبدلي الذي أضاف الهدف الثاني ليقضي على آمال النجم الساحلي في إدراك التعادل.

وقال البنزرتي ”كان هدفنا تطوير مستوى اللاعبين والفريق، ووجدنا اليوم أنفسنا من المنافسين على اللقب، وسننتظر مواجهة القمة بين الترجي والافريقي غدا“.

وأضاف ”لم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول بسبب الشد العصبي أمام فريق يسعى بدوره للفوز للبقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب أو المركز الثاني، لكننا بعد التغييرات في الشوط الثاني، صنعنا عديد الفرص ونجحنا في تسجيل هدفين“.

وسيلهب فوز الاتحاد المنستيري المواجهة بين الترجي والأفريقي صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة في قمة مرتقبة.

وسيسعى الترجي لاستعادة الصدارة في سعيه لإحراز اللقب للعام السادس على التوالي، بينما يتطلع الأفريقي لانتزاع النقاط الثلاث لإنعاش آماله في نيل اللقب لأول مرة منذ 2015.