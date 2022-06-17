الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وأهلي طرابلس في الدوري الليبي

تشهد منافسات الدوري الليبي مواجهة الديربي المثيرة مساء اليوم الجمعة، بين أهلي طرابلس والاتحاد في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمجموعة الثانية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري الليبي:

📹 ملخص المباراة: عقب لقاء قوى، أهلى طرابلس يصعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية عقب التفوق على مواطنه. 🙌#TotalEnergiesCAFCC | #AHLTITHD | @Football2Gether pic.twitter.com/9ci0z77f1h — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 24, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الجميل) الساعة 17:00 بتوقيت ليبيا.. ويدير اللقاء الحكم باسيفيك ندابيها ينيمانا من بوروندي.

وتنقل المباراة عبر قناة الوسط الليبية وقناة ليبيا الرياضية.

ترتيب الفريقين

يحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة من 15 مباراة.

وحقق الاتحاد الفوز 9 مرات وتعادل 5 مرات وتلقى خسارة واحدة.. وسجل الفريق 21 هدفا وتلقى 7 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 14 مباراة في جدول ترتيب المجموعة.

وحقق الأهلي 6 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى خسارتين، وسجل 14 هدفا وتلقى 7 أهداف.

الكونفدرالية الأفريقية: أهلي طرابلس يتجاوز الاتحاد الليبي ويواجه أورلاندو بيراتس بنصف النهائي https://t.co/ZZ9CbvnccK pic.twitter.com/nbhsDP4DW8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

ويقام الدوري الليبي بنظام المجموعتين هذا الموسم على أن تتأهل 3 فرق عن كل مجموعة وتقام مرحلة التتويج بمشاركة 6 أندية.

وضمنت 3 أندية التأهل عن المجموعة الأولى وهي أهلي بنغازي والنصر والأخضر، بينما يحتاج الاتحاد لنقطة التعادل لحسم تأهله بشكل رسمي للمرحلة النهائية، خاصة أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع في مجموعته الاتحاد مصراتة 9 نقاط.

وفاز الاتحاد في لقاء الدور الأول بنتيجة 1/0 يوم 13 ديسمبر الماضي، ثم تقابل الفريقان في شهر أبريل الماضي بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية وتأهل أهلي طرابلس بعد فوزه بنتيجة 1/0 عقب التعادل دون أهداف.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة الديربي باحثا عن الانتفاضة بالدوري بعدما حقق نتائج جيدة في الكونفدرالية ووصل إلى نصف النهائي.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال إلى تحقيق الفوز على الاتحاد وحسم الديربي لتقليص الفارق الحالي الذي يبلغ 8 نقاط بين الفريقين، علما بأن الأهلي له مباراة إضافية مؤجلة.



ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم محمد نشنوش حارس المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع منصور رزق ومحمود عكاشة ومؤيد جدور ومحمد مفتاح.

ويقود خط الوسط أيوب عياد وبجواره بدر حسن وعبدالله العرفي، وفي الهجوم محمد الفقيه ومحمد المنير وأنيس سلتو.

أوراق الاتحاد

يسعى الاتحاد أيضا لحسم الفوز وضمان التأهل لمرحلة التتويج بشكل رسمي وتكرار التفوق في لقاء الديربي.

ويقود الاتحاد مدربه التونسي محمد الكوكي الذي نفى في الساعات الماضية ما تردد حول رحيله عن منصبه لتولي تدريب فريق العربي السعودي.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معاذ اللافي، وأمامه رباعي خط الدفاع سند الورفلي وناجي دراء وعبدالعزيز الصويعي والمعتصم صبو.

ويقود خط الوسط عمر الخوجة وغازي عياد، وعلى الأطراف ربيع الشادي ومعاذ عيسى، وفي الهجوم محمد زعبية ومحمد صالح المهذبي.

وقال أحمد المصلي نجم منتخب ليبيا السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون قوية وخارج التوقعات، خاصة أن الأهلي لديه فريق مميز ولاعبون أصحاب أداء جماعي مع المدرب فتحي الجبال.

وأشار إلى أن الاتحاد لديه دوافع قوية في الدوري لحسم التأهل إلى مرحلة التتويج ولديه أيضا عناصر مميزة، خاصة محمد زعبية والشادي والمهذبي.