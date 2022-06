رسميًا: الفيفا يكشف المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

تم اختيار لوس أنغلوس وتورنتو ومكسيكو سيتي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة تستضيفها ثلاث دول مختلفة.

وتضم منافسات مونديال كأس العالم 2026 48 فريقًا والتي تستضيفها ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس عن قائمة المدن المستضيفة للحدث، حيث تستضيف مدن سياتل وسان فرانسيسكو وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستون وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيوجيرسي البطولة في أمريكا.

بينما تستضيف المكسيك، التي سبق أن نظمت كأس العالم في 1970 و1986، مباريات في مدن مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري، وتستضيف كندا، التي تنظم كأس العالم لأول مرة، مواجهات في فانكوفر وتورونتو.

Philly is now a host city for the 2026 FIFA World Cup. This video says it all! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kBQwD5gvJl

— Kerri Corrado (@KerriCorrado) June 16, 2022