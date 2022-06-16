رسميًا: الفيفا يكشف المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

تم اختيار لوس أنغلوس وتورنتو ومكسيكو سيتي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة تستضيفها ثلاث دول مختلفة.

وتضم منافسات مونديال كأس العالم 2026 48 فريقًا والتي تستضيفها ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس عن قائمة المدن المستضيفة للحدث، حيث تستضيف مدن سياتل وسان فرانسيسكو وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستون وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيوجيرسي البطولة في أمريكا.

بينما تستضيف المكسيك، التي سبق أن نظمت كأس العالم في 1970 و1986، مباريات في مدن مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري، وتستضيف كندا، التي تنظم كأس العالم لأول مرة، مواجهات في فانكوفر وتورونتو.

Philly is now a host city for the 2026 FIFA World Cup. This video says it all! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kBQwD5gvJl — Kerri Corrado (@KerriCorrado) June 16, 2022

وكانت 22 مدينة تقدمت بطلب تنظيم النهائيات، ولم يعلن الفيفا عن مكان المباراة الافتتاحية أو النهائي.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا: ”كانت المنافسة الأشرس لاستضافة كأس العالم. العالم كله سيأتي إلى هنا، ستكون بطولة مثيرة“.

وأشار إنفانتينو إلى أنه لم يتم تحديد مكان المباراة النهائية بعد.

وخرجت مدن سينسناتي ودنفر وناشفيل وأورلاندو وواشنطن/بالتيمور وإدمونتون من المنافسة.

ولوحت الجماهير بأعلام أمريكا وكندا والمكسيك خارج روكفيلر سنتر في نيويورك، وكان الأمريكي كريستيان بوليسيك مهاجم تشيلسي من بين الحضور.

ومن المتوقع أن تكسر النهائيات في 2026 الرقم القياسي لعدد الجماهير، والذي وصل إلى 3.6 مليون متفرج عندما استضافت أمريكا النهائيات في 1994.

وستكون المرة الأولى التي تقام النهائيات بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما هو الحال في نهائيات 2022 التي تقام في قطر نهاية العام الحالي.

وفيما يلي المدن المستضيفة لمونديال 2026:

سياتل الأمريكية.

لوس أنغلوس الأمريكية.

سان فرانسيسكو الأمريكية.

أتلانتا الامريكية.

هيوستن الأمريكية.

دالاس الأمريكية.

كانساس الأمريكية.

بوسطن الأمريكية.

فيلادلفيا الأمريكية.

ميامي الأمريكية.

نيويورك الأمريكية.

نيو جيرسي الأمريكية.

فانكوفر الكندية.

جوادا لا خارا المكسيكية.

مكسيكو سيتي المكسيكية.

مونتيري المكسيكية.