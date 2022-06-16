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رياضة

قبول استقالة رئيس ومجلس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد فشل التأهل للمونديال
تاريخ النشر: 16 يونيو 2022 18:03 GMT
تاريخ التحديث: 16 يونيو 2022 18:10 GMT

قبول استقالة رئيس ومجلس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد فشل التأهل للمونديال

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس على استقالة شرف الدين عمارة من منصبه كرئيس للاتحاد المحلي للعبة الشعبية. وعقدت الجمعية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس على استقالة شرف الدين عمارة من منصبه كرئيس للاتحاد المحلي للعبة الشعبية.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد بمركز الإطعام والفندقة بعين البنيان بالعاصمة الجزائر وتم خلالها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للاتحاد أيضا.

وجاءت استقالة عمارة مرفقة باستقالة ستة أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد أيضا.

عمارة كان قد أعلن استقالته بعد يومين فقط على فشل المنتخب الجزائري بالتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

كما وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لعام 2021.

وسيعقد الاتحاد الجزائري جمعية عمومية انتخابية في السابع من يوليو المقبل، لانتخاب رئيس ومكتب تنفيذي جديدين.

وانتخب شرف الدين عمارة رئيسا للاتحاد الجزائري في 15 إبريل من عام 2021، خلفا لخير الدين زطشي، وأعلن استقالته بعد فشل المنتخب الجزائري في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال خسر منتخب الجزائر أمام ضيفه الكاميروني بنتيجة 1-2، في مباراة دراماتيكية امتدت للشوطين الإضافيين.

وقضت هذه الخسارة على حلم منتخب الجزائر في بلوغ مونديال ”قطر 2022″، رغم فوزه ذهابا 1-0.

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