ترتيب الدوري المغربي.. الرجاء يهزم الوداد ويشعل الصراع على اللقب

أشعل الرجاء البيضاوي الصراع على لقب الدوري المغربي بعدما تغلب 2/0 على ضيفه الوداد، اليوم الخميس، في قمة الجولة الـ 25 من المسابقة.

وسجل محسن متولي هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول على تقدم الرجاء البيضاوي 1/0.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء ثانية للرجاء في الدقيقة 86، سجلها بنجاح محسن متولي لتنتهي القمة بفوز الرجاء 2/0، على المركب الرياضي محمد الخامس.

وطرد الحكم محسن متولي صاحب الهدفين من الرجاء، وجوفيل تسومو من الوداد في الدقيقتين 87 و89 على التوالي.

وحقق الرجاء الفوز الـ15 ليرفع رصيده إلى 52 نقطة من 25 مباراة، في المركز الثاني ويتأخر بنقطة وحيدة عن الوداد البيضاوي المتصدر مع تبقي جولات على نهاية المسابقة.

وتتناوب الوداد والرجاء على التتويج بلقب الدوري المغربي في المواسم الثلاثة الأخيرة حيث نال الوداد اللقب مرتين، مقابل لقب للرجاء، علما ان الوداد أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري المحلي برصيد 21 لقبا، مقابل 12 لقبا للرجاء.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 1/1 في 6 نوفمبر الماضي، وقبل هذا الفوز لم يحقق الرجاء الفوز في الديربي خلال آخر 4 مباريات منذ يوم 22 ديسمبر 2019، قبل أن يفوز اليوم الخميس.