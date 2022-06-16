الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي

يستضيف ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء الديربي المثير الذي يجمع بين الرجاء وضيفه الوداد مساء اليوم الخميس، في الجولة 25 من عمر الدوري المغربي.

وتقام أيضا الخميس، مواجهتان بخلاف لقاء الديربي الأولى، تجمع بين نهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي، والثانية تجمع بين الجيش الملكي وحسنية أكادير.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت المغرب على ملعب محمد الخامس.. ويدير اللقاء الحكم رضوان جيد.

وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق هشام فرج.

ترتيب الفريقين

يتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة بعدما حقق 16 فوزا و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم.

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 49 نقطة بعدما اقتنص 14 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى 3 هزائم.

ويتفوق هجوم الوداد في الدوري بتسجيل 37 هدفا في 24 مباراة مقابل 32 لهجوم الرجاء الذي يملك دفاعا أقوى باستقباله 15 هدفا مقابل 17 للوداد.

وخرج لقاء الدور الأول للدوري بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1 يوم 6 نوفمبر الماضي.

ولم يحقق الرجاء الفوز في لقاء الديربي خلال آخر 4 مباريات منذ يوم 22 ديسمبر 2019.

أسلحة الرجاء

يدخل الرجاء مواجهة الديربي باحثا عن الفوز لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فالفريق يسعى لتوجيه ضربة معنوية لمنافسه المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا بخلاف العودة بقوة للمنافسة قبل 5 جولات من نهاية الدوري.

ويفتقد الرجاء جماهيره في مباراة الديربي بعد قرار تأديبي من لجنة الانضباط بسبب أحداث شغب قام بها مشجعو الرجاء.

ويلعب رشيد الطوسي المدير الفني للرجاء بطريقة 4-3-3 على الأرجح، وتضم التشكيلة المتوقعة للرجاء الحارس أنس الزنيتي وأمامه رباعي خط الدفاع جمال حركاس ومروان هدهودي وعبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرة.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وبجواره محمد زريدة ومحمد المكعازي مع ثلاثي الهجوم محسن متولي وحميد أحداد وسفيان بنجديدة.

أوراق الوداد

يعني الفوز الكثير للوداد في سباق المنافسة على لقب الدوري فبطل القارة السمراء يبحث عن استمرار التوهج وحسم الديربي للاقتراب من اللقب ورفع فارق النقاط مع الرجاء إلى 7 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

وتأكدت جاهزية أيمن الحسوني نجم خط الوسط للمشاركة في المباراة، بينما يغيب الليبي مؤيد اللافي بسبب الإصابة.

ويعتمد وليد الركراكي المدير الفني للوداد على طريقة 4-3-3 أيضا بتشكيلة تضم على الأرجح الحارس رضا التكناوتي وأمامه رباعي خط الدفاع أيوب عملود وأمين فرحان وأشرف داري ويحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره أيمن الحسوني وجلال الداودي وفي الهجوم جي مبينزا وزهير المترجي ورضا الجعدي.

وقال طارق مصطفى مدرب أولمبيك أسفي المغربي لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة الديربي خارج أي حسابات أو توقعات، مؤكدا أن إقامة المباراة بعد الأجندة الدولية ستؤثر بعض الشيء على جاهزية اللاعبين.

وأوضح أن الوداد يدخل بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب دوري الأبطال، مؤكدا أن الرجاء لديه أيضا مدرب قدير بقيمة رشيد الطوسي ولاعبون مميزون ولكنه يفقد جماهيره أحد أهم أسلحته.